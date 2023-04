Na pomolu poskupljenje u Zagrebu? Prijeđete li u "skuplju" grupu, za vrtić godišnje 240 eura više

Bonus, trinaesta plaća, naknada za prehranu… Brojne su to pogodnosti koje roditelji ostvaruju na radnom mjestu, a trebale bi im olakšati ekonomski nepovoljne postpandemijske godine. Ipak, one bi uskoro mogle postati i teret za neke od Zagrepčana čija djeca polaze gradske dječje vrtiće.

Petek: Tiha akcija i do 100%

Naime, nedavno je dogradonačelnica Danijela Dolenec izjavila kako na današnju Skupštinu dolaze dvije nove odluke povezane s vrtićima. Jedna je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu, a druga je vezana uz mjerilo o naplati usluga za roditelje.

– Poticaj za izmjenu jest taj da je Zakon o predškolskom odgoju promijenjen prošle godine i ušle su neke bitne novine. Zakon je propisao i točne kriterije za prednost pa smo ih odlučili ugraditi u gradske odluke. Želimo osigurati da uvjeti upisa budu što transparentniji. Ujednačavamo praksu svih gradskih vrtića o tome kako se izračunavaju i dokazuju prihodi roditelja – najavila je Dolenec.

Upravo u potonjem segmentu dolazi do ključnih promjena koje bi mogle priprijetiti budžetima nekih Zagrepčana. Iako cjenik usluge prema novom prijedlogu odluke ostaje isti kao i dosad, mijenja se način izračuna prema kojem se roditelji svrstavaju u jednu od četiri grupe dohodovnog cenzusa. One su odgovor na to koliko ćete plaćati vrtić, a ključnu ulogu u tome što će vas svrstati u jednu od njih su oporezivi bruto dohoci, dakle, zbroj mjesečnih plaća ukućana tijekom godine koja je prethodila upisu u vrtić.

Novom odlukom tom bi se zbroju trebali dodati i neoporezivi primici. Tu spadaju, između ostalog, i ranije nabrojeni dodaci uz mjesečnu plaću ili pak paušalne naknade troškova prehrane. To znači da bi neki roditelji mogli prijeći u višu grupu prema cenzusu, a samim time i izdvojiti nešto više za vrtić. A razlika između susjednih grupa za cjelodnevni boravak iznosi nešto manje od 20 eura mjesečno pa bi, u slučaju da ih zapadne ona "skuplja", roditelji godišnje plaćali gotovo 240 eura više nego do sada.

Iako su novom odlukom naviše pomaknuti pragovi između grupa, naša čitateljica Erika, čiji petogodišnji sinčić pohađa vrtić u Dubravi, strahuje da to neće biti dovoljno. Trenutačno cjelodnevni boravak plaćaju gotovo 40 eura.

– Pandemija nas je nagrizla jer je suprug u jednom trenutku ostao bez posla i morali smo se svakako snalaziti. Sada smo oboje kod privatnika koji zaista ne štede na tome da nas dodatno nagrade za naš rad, ali bojim se da bi onda ova nova odluka mogla ispasti takva da nam davanjem bonusa poslodavci zapravo rade medvjeđu uslugu – kaže Erika pa domeće kako im dosad nije bio problem izdvajati za vrtić budući da je cijena, kako smatra, bila korektna, ali da joj se ne sviđa što roditelji o tome nisu transparentno informirani.

Župan: Nema ni kompenzacije

A na potencijalni problem ukazao je SDP-ov skupštinar Renato Petek koji je ustvrdio da bi poskupljenja usluge vrtića u ovom slučaju trebala varirati između 25 i 100 posto, pri čemu će najgore proći upravo on najsiromašniji.

– Mnogi su tijekom COVID-a i ekonomske krize dobili veću plaću, posebno kroz neoporezive primitke koje je poticala i Vlada, a za koju su se izborili radnici u nedavnim prosvjedima ili sindikalnim akcijama. Sada će im gradska vlast dio toga oduzeti u tihoj akciji izmjene ove odluke. Ako se ide u reformu sustava ili pak poskupljenje usluga, onda to treba transparentno objasniti javnosti i sve otvoreno komunicirati. I tada bih predložio da se formira i dodatna grupa kako bi onima s najvećim prihodima također poskupila usluga vrtića – poručuje Petek.

Promjenu u načinu na koji se obračunava dohodovni cenzus primijetio je i Mario Župan, čelnik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. Kaže kako se neoporezivi dijelovi nikako ne bi trebali nalaziti u zbroju koji će odlučivati o kategoriji prema kojoj roditelji plaćaju uslugu vrtića.

– To bi trebale biti povoljne okolnosti za roditelje, a ne nešto što će im stvarati problem. Ipak, smatramo da do poskupljenja neće doći s obzirom na to da se to još uvijek može korigirati i usklađivati. Veliki problem nalazi se i u drugoj mjeri za načela prednosti upisa gdje nije napravljena kompenzacija za roditelje odgojitelje. Ne postoji nešto što bi osiguralo obiteljima s troje ili više djece mjesto u vrtiću – ističe Župan.

Zbog čega je u izračun dodan neoporezivi dio i hoće li doista doći do poskupljenja usluge, pitali smo Grad, ali do zaključenja članka odgovor nismo dobili.