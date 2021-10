Na novoj adresi u Ilici izložit ćemo i boksačku opremu Mate Parlova

Da hrvatska metropola ima sportsku stazu slavnih, na njoj bi zasigurno bilo u kamen uklesano ime Mate Parlova. A oprema boksača koji je jedini u povijesti u istoj kategoriji kao amater osvojio europsko, svjetsko i olimpijsko zlato moći će se 2023. vidjeti i kao izložak Hrvatskog športskog muzeja, koji će se tada otvoriti u novim prostorima u Ilici 13. Trebao se na toj adresi, podsjetimo, otvoriti do kraja ove godine, no proces su usporili korona i potres.

Stalni postav na 380 kvadrata

Muzej službeno postoji od 2003., a do tada je bio dio Kineziološkog fakulteta. Šest se godina nalazio u Ilici, a 2009. preselio se u prostor u Praškoj. Do prije nekoliko godina bio je pod vodstvom kustosice Đurđice Bojanić, knjižničara Zrinka Grgića i profesora Zdenka Jajčevića, koji je od osnivanja do svoje smrti bio ravnatelj. Danas pak njime upravlja bivša košarkašica Danira Bilić, koja je od 2017. na čelu ustanove.

– Građevinski radovi u novom prostoru počeli su u veljači, a trenutačno se postavlja izolacija te priprema instalacija protupožarnog sustava. Dovršetak radova očekujemo tijekom 2022., ponajprije zbog složenosti zahvata na zgradi koja ima status zaštićenog kulturnog dobra i njezina stanja prije obnove, a nakon toga još treba urediti prostor – objašnjava D. Bilić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 19.10.2021., Zagreb - Danira Nakic ispred buduceg Sportskog muzeja.

Veličina prostora, dodaje, predstavlja osobit izazov zbog bogatstva hrvatske sportske povijesti. Muzej u zbirkama ima više od 30.000 predmeta, 30.000 dokumenata, 200.000 fotografija i negativa te oko 15.000 knjiga i publikacija. Rade na tome da se svim temama posveti pažnja putem prezentacije u postavu i/ili multimedije. Stalni postav, naime, zauzimat će oko 380 kvadrata, a njime će se predstaviti razvoj sporta u Hrvatskoj te njegov doprinos društvenim i kulturnim procesima od druge polovice 19. do početka 21. stoljeća.

– Zbog posljedica potresa predmeti se sad nalaze na nekoliko lokacija. Knjižna je građa u Hrvatskom državnom arhivu, dio je i dalje u našim depoima, a dio u privremenim prostorijama na Gornjem gradu – ističe Danira Bilić.

Muzej kontinuirano, dodaje, unosi nove predmete i građu. Čak i za pandemijske 2020. primili su stotinjak eksponata, primjerice planinarsku opremu s hrvatske ženske ekspedicije na Cho Oyu 2007., opremu reprezentativca i trenera na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. ili plakat za utakmicu održanu u Ogulinu 1926.

– Od eksponata za stalni postav svakako treba istaknuti opremu Mate Parlova, koju je darovao njegov sin Matko Parlov. Posjetitelji će tako moći vidjeti što je nosio tijekom svojih najvećih uspjeha – govori ravnateljica muzeja.

Ulaganje od 11,5 milijuna kuna

Za građevinske je radove planirano oko 11,5 milijuna kuna. Troškovnik za unutarnje uređenje još nije dovršen, a razmatra se i mogućnost da se financira iz sredstava EU. Prostor je podijeljen na dvije etaže, prizemlje i podrum, te će udomiti dvije tematske cjeline.

– U donjoj etaži prikazat će se utemeljenje i povijesni razvoj suvremenog sporta, odnosno osnivače, Hrvatski sokol, prva društva, učitelje, trenere i događaje, kao i prve moderne sportove i njihove preteče na našim prostorima. A u drugoj cjelini bit će prikazani najveći sportski uspjesi od neovisnosti Hrvatske do danas, uz nekoliko iznimki iz ranijih razdoblja – zaključuje Danira Bilić.