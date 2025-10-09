Misteriozna rupa na Kaptolu zaintrigirala Zagrepčane, iz Grada otkrili o čemu je riječ

Tijekom radova na ugradnji podzemnih spremnika na zagrebačkom Kaptolu, podsjetimo, radnici su naišli na neobičan otvor obložen starom opekom. Fotografije su završile na popularnom Instagram profilu Zagreb Pulse, a autor stranice objasnio je da se radi o prolazu bačvastog svoda, visokom oko pola metra, obloženom opekom. "Je li ovo nekada bio dio sustavne kanalizacije Zagreba ili dio podzemne infrastrukture u koju su se polagale cijevi teško je reći. Sam oblik i veličina prolaza sigurno izaziva veliki interes i povlači mnoga pitanja", napisao je autor.

Kako bismo utvrdili o čemu je točno riječ, poslali smo upit Gradu Zagrebu, a iz Uprave su nam kazali da se tijekom iskopa za ugradnju podzemnih spremnika naišlo na stari odvodni kanal, koji više nije u funkciji. " Riječ je o odvodnom zidanom kanalu nadsvođenim opekom, bez relevantnih baštinskih karakteristika. Radovi ugradnje podzemnih spremnika se nastavljaju, uz stalan konzervatorski i arheološki nadzor", kažu s Radićeva trga.