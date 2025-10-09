Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTO SE SKRIVA ISPOD KAPTOLA

Misteriozna rupa na Kaptolu zaintrigirala Zagrepčane, iz Grada otkrili o čemu je riječ

Zagreb: Na gradilištu za polupodzemne spremnike otkriven zanimljiv prolaz
Foto: Neva Žganec/PIXSELL
1/9
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
09.10.2025.
u 16:04

Fotografije su završile na popularnom Instagram profilu Zagreb Pulse, a autor stranice objasnio je da se radi o prolazu bačvastog svoda, visokom oko pola metra, obloženom opekom.

Tijekom radova na ugradnji podzemnih spremnika na zagrebačkom Kaptolu, podsjetimo, radnici su naišli na neobičan otvor obložen starom opekom. Fotografije su završile na popularnom Instagram profilu Zagreb Pulse, a autor stranice objasnio je da se radi o prolazu bačvastog svoda, visokom oko pola metra, obloženom opekom. "Je li ovo nekada bio dio sustavne kanalizacije Zagreba ili dio podzemne infrastrukture u koju su se polagale cijevi teško je reći. Sam oblik i veličina prolaza sigurno izaziva veliki interes i povlači mnoga pitanja", napisao je autor.

Kako bismo utvrdili o čemu je točno riječ, poslali smo upit Gradu Zagrebu, a iz Uprave su nam kazali da se tijekom iskopa za ugradnju podzemnih spremnika naišlo na stari odvodni kanal, koji više nije u funkciji. " Riječ je o odvodnom zidanom kanalu nadsvođenim opekom, bez relevantnih baštinskih karakteristika. Radovi ugradnje podzemnih spremnika se nastavljaju, uz stalan konzervatorski i arheološki nadzor", kažu s Radićeva trga.

Zagreb: Na gradilištu za polupodzemne spremnike otkriven zanimljiv prolaz
Ključne riječi
Grad Zagreb podzemni spremnici rupa Kaptol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još