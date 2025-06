Matej Mišić funkciju predsjednika Skupštine obavljat će za plaću: Istražili smo kolika mu naknada pripada

Zagrebačka Skupština u utorak je ujutro službeno konstituirana odabirom predsjednika, SDP-ova Mateja Mišića. Dugogodišnji SDP-ovac bio je kandidat te stranke te koalicijskih partnera Možemo, a odabran je gotovo jednoglasno, uz dva suzdržana glasa. A, kako su upravo jednoglasno izglasali skupštinari, Mišić će svoju funkciju obavljati profesionalno, odnosno uz naknadu koja mu pripada.

Po odredbi članka 5. stavka 5. Zakona o Gradu Zagrebu, naime predsjednik Gradske skupštine i jedan od potpredsjednika mogu svoju dužnost obnašati profesionalno, ako Gradska skupština tako odluči. Isto napominje i Statut Grada Zagreba. "Matej Mišić izabran je za predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na konstituirajućoj sjednici, 10. lipnja 2025, a Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja predlaže da predsjednik svoju dužnost obavlja profesionalno od 11. lipnja 2025.", stoji u dokumentu stavljenom na dnevni red Skupštine.

To znači da će Matej Mišić biti na platnoj listi te za svoj posao dobivati plaću. Kolika će ona biti, nije poznato, no zna se da će biti gotovo na razini one gradonačelnika Grada Zagreba. Koeficijent za predsjednika Skupštine do 2021. godine iznosio je 7,14, a za potpredsjednika 6,07, no tada je predloženo da se taj koeficijent smanji pa tako sada iznosi 6,50. Koeficijent za gradonačelnka Zagreba je, usporedbe radi, 7,14. To stoji i u Odluci o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba. U njoj također stoji da je plaća predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine koji dužnost obavljaju profesionalno umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine koji dužnost ne obavljaju profesionalno imaju pravo na naknadu. Naknada iz stavka 1. ovog članka za predsjednika Gradske skupštine iznosi 24.000,00 kuna neto godišnje, a za potpredsjednika Gradske skupštine 20.800,00 kuna neto godišnje.

Pitanje plaće predsjednika Skupštine otvorilo se 2021. godine, kad je na tu funkciju izabran SDP-ov Joško Klisović. On je također tada preuzeo tu funkciju profesionalno, pa je bio veliki broj medijskih napisa koji su istaknuli da će njegova plaća, budući da ima velik broj godina radnog staža, biti veća od one gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Nedugo zatim smanjen je koeficijent na osnovica x koeficijent 6,50, a sredinom 2023. godine Klisović je dobio posao u naftnoj kompaniji umirovljenog generala Ivana Čermaka te je odlučo svoju funkciju predsjednika zagrebačkog parlamenta obavljati volonterski, za simboličnu naknadu. Tada se odrekao plaće koja je, u to vrijeme, iznosila oko 2300 eura.

Inače, prema javno dostupnim podacima, predsjedniku Republike se plaća obračunava po koeficijentu 9,3, dok predsjednik Vlade ima koeficijent od 7,86, kao i predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Ustavnog suda.