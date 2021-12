Made by: sajam kreativnosti nudi unikatne rukotvorine, a pokrenuli su i virtualnu platformu

Po peti se puta održava sajam kreativnog kolektiva Made by: i to danas te sutra u Novinarskom domu. Uoči ovog izdanja, pokrenuta je i web platforma koja funkcionira kao virtualni sajam, a uz to će ovog puta svoj štand imati udruga Hrabre Njuške.

"Očekuje vas veliki izbor nakita, odjeće, torbi, ukrasa za dom, prirodne kozmetike, knjiga, keramike i modnih dodataka. Četrdeset umjetnika, dizajnera i kreativaca iz Hrvatske i regije pokazat će vam svoje proizvode i vrlo rado popričati s vama o materijalima, procesu izrade i svemu što vas zanima. Možete povesti i svoje kuće ljubimce a ako ih nemate, usvojiti jednog iz udruge Hrabre njuške te donacijama i kupovinom proizvoda podržati njihov nesebični rad. Očekuje vas i savjetovanje o idealnim nijansama boja koje će provoditi Mia Belić, savjetnica za armokromiju i osobni stil, za koje se možete prijaviti preko društvenih mreža MADE BY: kreativnog kolektiva", kažu organizatori.

Radno vrije me sajma oba dana je od 10 do 20 sati, a ulaz je besplatan. Za ulaz je potrebno imati covid potvrdu o preboljenju, cijepljenju ili negativan test.