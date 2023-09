Kreće Maker Fair: Sesvete tijekom vikenda postaju centar kreative i inovacija s više od 150 izlagača

Ovog vikenda Sesvete postaju meka za posjetitelje najvećeg obiteljskog festivala kreativnosti, tehnologija, inovacija i poduzetništva pod nazivon Maker Fair. Najveće je to i jedinstveno događanje na Zemlji koji se održava od 2006. godine od kada je širom svijeta održano 400 istovjetnih događanja. Hrvatska udruga FabLab sva iskustva tog tipa događanja od 2019. dovodi u Zagreb. Veseli festival možete obići sutra od 11 do 16 sati ili u nedjelju od 10 do 15 sati.

Svake godine Maker Faire Zagreb privuče između osam i deset tisuća posjetitelja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla i na Europskom trgu, a održava se zbog podizanja svijesti o maker kulturi i kao motivacija mladima za nove lude ideje, a ove godine imaju i dodatni razlog, pokazati do sada propuštene prilike aktiviranja napuštenih prostora kao centra zajednice.

-Iako smo nakon višegodišnje suradnje sa lokalnom zajednicom u Sesvetama, peti po redu istaknuti Maker Faire Zagreb planirali održati u napuštenoj nekadašnjoj upravnoj zgradi bivše tvornice Sljeme, u posljednji tren smo zbog tehničkih izazova preselili organizaciju događanja u najbližu osnovnu školu Luka - Sesvete, koja nam se pridružuje kao suorgnaizator- poručuju organizatori.

Namjera ostaje ista, ukazati na potencijal koji nudi kulturno i graditeljsko nasljeđe, a koji se želi prenamijeniti i iskoristiti za inicijativu lokalne zajednice u inovacijski prostor HUB_S, te će se svim zainteresiranim sudionicima omogućiti obilazak lokacije bivše tvornice Sljeme. Uz podršku Grada Zagreba koji će privremeno otvoriti prostor za potrebe posjeta prostoru, te udrugom Zelene i Plave Sesvete, događanje treba potaknuti neke nove procese stvaranja inovacija u Sesvetama, zato ovaj naslov ovogodišnjeg događanja Stvaraj Sesvete.

Uz izlagače iz Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, biti će prisutni i izlagači iz čitave Hrvatske, od Slavonije do Dubrovnika. Posjetitelje očekuje oko 50 projekata koje će predstaviti više od 150 makera. Posebnost ove godine predstavlja dolazak mobilnih atrakcija Time Cruisers umjetničke grupe Abacus Theatre koja dolazi po prvi puta u Hrvatsku čak iz Nizozemske.

-Maker Faire je okupljanje zaljubljenika u tehnologiju svih godišta, a među njima ima nastavnika, majstora, hobista, pripadnika znanstvene zajednice, inženjera, znanstvenih klubova, umjetnika, studenata i komercijalnih izlagača. To je skup fascinantnih znatiželjnika koji uživaju u učenju i nesebičnom dijeljenju znanja. Svi ti makeri dolaze na ova događanja pokazati svoje radove i podijeliti svoje znanje sa publikom i istomišljenicima- opisuju organizatori.

