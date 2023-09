Izložba koju ne smijete propustiti: Hrvatsko blago s UNESCO-ovih lista dolazi u Etnografski muzej

Vezene rukotvorine iz riznice pripadnika ukrajinske nacionalne manjine, među kojima je poseban naglasak stavljen na košulje, takozvane višivanke, koja je poznata i kao "odjeća slobodnih ljudi", u postavu su nove izložbe u Etnografskom muzeju. Rezultat je suradnje sa zagrebačkom Ukrajinskom zajednicom, i to, kako ističu, u želji da se bogata baština predstavi i hrvatskoj publici.

– Tradicionalne i suvremene vezene košulje te druge rukotvorine iz privatnih zbirki članova zajednice svjedoče o tradiciji koja i dalje živi u svakodnevici Ukrajinaca. Iako se vizualni izgled uvelike transformirao, košulja je tijekom stoljeća bila i ostala simbol vjere, nade i ljubavi, a uz nacionalni grb i zastavu simbol je hrabrosti, borbe i pobjede – piše u pozivu na izložbu.

Postav je nazvan "Ukrajinski vez – tradicija koja živi", a može se razgledati do 15. listopada. U utorak u 18 sati pak u muzeju na Trgu Mažuranića 14 otvara se i izložba "Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama", a tom će prilikom posjetitelji imati priliku i čuti neke od primjera iz domaće glazbene riznice u izvedbi Ansambla Lado. Izložba je nastala na inicijativu Ministarstva kulture u organizaciji i provedbi Etnografskog muzeja, a realizirana je zahvaljujući rezultatima dugogodišnjeg rada brojnih stručnjaka koji su u suradnji s lokalnim zajednicama, kao i nositeljima tradicijskih znanja i vještina, nominirali 21 kulturni fenomen na tri UNESCO-ove međunarodne liste svjetske nematerijalne baštine čovječanstva.

U postavu autora Matije Dronjića, višeg kustosa u Etnografskome muzeju, tako se predstavlja 18 fenomena s Reprezentativnog popisa nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan s Popisa nematerijalne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita te dva iz Registra najboljih praksi očuvanja nematerijalne baštine. Svaki od fenomena imat će i popratni tekst, kao i QR kod koji će vas odvesti do filmova na službenom UNESCO-ovu YouTube-kanalu. Izložba će se moći razgledati do 19. studenog, i to uz zvučnu kulisu deset tradicijskih pjesama u izvedbi Ansambla Lado.

