Kreacije domaćih dizajnera u butiku na otvorenome

Dežmanov prolaz, u kojemu će se sutra okupiti domaći dizajneri, na jedan će dan postati butik na otvorenom. “Elle Boutique” otvara se u 10 sati, kada će se štenderi i klupe puni odjeće, obuće, nakita i torbica, pod sloganima #stopostohrvatskidizajn i #zajednozamodu, početi prodavati po promotivnim cijenama. Moći će se kupiti komadi brendova Donassy, A’Marie, Boudoir, Sopar, Lei Lou by Aleksandra Dojčinović, My Mon Mon, Link by Ogi Antunac, Hippy Garden, BiteMyStyle, Little Wonder, Nika Tom, Marija Kulušić, Price On Request, Seadro, The All, XD Xenia Design, Lokomotiva by Lana Puljić, Mammii Jewellery, Cherry Dear, Culture, Etna Maaar i Lykke.

– Hrvatski dizajneri, od kojih su mnogi nositelji domaćeg obrta, pogođeni su posljedicama “lockdowna” uslijed pandemije koronavirusa, a usto je poslovanje dijela njih koji rade u prostorima u centru grada narušeno nakon potresa. Ovako ono što stvaraju mogu iznijeti iz svojih showroomova, ateljea i studija – objašnjavaju organizatori iz časopisa Elle.

Dizajneri u Dežmanovu prolazu ostaju sve do 21 sat.