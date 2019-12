Koliko dnevno ugostitelji moraju zaraditi da bi im se isplatio najam kućica od 100 tisuća kuna?

Od 40 do 50 eura. Tolika stoji noćenje u studio apartmanu od dvadesetak kvadrata u centru Zagreba u bilo koje drugo doba godine. Osim u prosincu, kad “zavlada” Advent. Čim počne najveća gradska manifestacija, cijene smještaja u glavnom gradu, i to ne samo u apartmanima, već i u hotelima, povećavaju se dvostruko, pa i tri puta. Tada apartmančić koji je u studenom koštao 50 eura bez problema “ode” i za stotinu.

Cijene veće za 20 posto

Pogotovo za vikende, blagdane i praznike, kad se traži i krevet više. Što su bliži Božić i Nova godina, kada je “špica” zagrebačkog Adventa, to su cijene još više. Tako se, tražite li u ovo doba sličan studio apartman u centru, na stranici Booking.com može naći za od 1500 do 2000 kuna. Jednako košta soba i, primjerice, u Esplanadeu, hotelu Dubrovnik, Westinu, Le Premieru ili Astoriji. Ništa čudno s obzirom na to da je 96 posto smještajnih objekata na Silvestrovo popunjeno.

– Za vrijeme Oktoberfesta u Münchenu su cijene veće i deset puta. Mi smo ove godine digli cijenu za 20 posto i to isključivo za vikende, koje smo opet najbrže rasprodali, bez obzira na povećanje. U našoj mreži apartmana za dnevni najam u blizini Trga bana Jelačića svi imaju dvije različite cijene noćenja – redovnu i adventsku cijenu. No opet, neki pretjeruju – govori Bruno Babić iz udruženja “Apartmani u centru Zagreba”.

– Na Airbnbu registrirano je tri tisuće apartmana, a u ovih mjesec dana taj se broj, po mojoj procjeni, popne na pet tisuća – govori Bruno Babić dodajući da se turisti, uglavnom domaći, najviše žale na visoke cijene ugostitelja. Više su one za tridesetak posto nego prije tri godine, no bit će tak dok god je potražnja velika i dok za sarmu s nogu za 40-ak kuna ima i kupaca, kaže Marin Medak, predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja.

– Ugostitelji koji za najam daju sto tisuća, na lokacijama gdje rade tridesetak dana, moraju uprihoditi 300.000 kuna neto, i to bez PDV-a, da bi došli na nulu. Pojednostavnjeno, moraju prodati tristotinjak porcija kobasica i barem sto kuhanih vina dnevno.

Najviše troše na Fuliranju

Tek nakon toga počinje zarada koja, po mojoj procjeni, iznosi između 30.000 i sto tisuća kuna. Oni koji znaju raditi, mogu to napraviti pod uvjetom da je zima blaga i da vrijeme služi kao proteklih godina. Ali i tada iz adventske priče sa zaradom iziđe samo oko 70% kolega. Ostali su ili oko nule ili čak u minusu. U svakom slučaju, rizik je prevelik i mnogi su kolege na kraju razočarani – rekao je Medak.

Jedna od lokacija na kojoj se najviše troši je Fuliranje i to zato, kažu organizatori, jer su već osmu godinu poznati po najboljoj gastroponudi iz mnogih dijelova svijeta kao i lokalnim autohtonim delicijama. Ove godine posjetitelji su mogli kušati stotinjak vrsta jela, a najveći redovi stvarali su se ispred kućica TasteAtlas, Institut za kobasice Mate Jankovića i Molecular bara zbog njihovih dimnih koktela, GINgle Bells i njihove ponude džinova, kao i “A most unusual Bazaar by Botanica” zbog punčeva i tartova.

Rekordnu posjećenost, kažu na Fuliranju, zabilježili su za Badnjak, kad su Strossmayerovim šetalištem prošli deseci tisuća ljudi. Koliko je posjetitelja ove godine prošlo metropolom, iz Turističke zajednice grada Zagreba još ne otkrivaju, napominjući da će s brojkama izaći tek nakon 7. siječnja, kad Advent završi.

