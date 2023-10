Kolaps u javnom prijevozu u Zagrebu: Tramvaj izletio iz tračnica na Držićevoj, brojne linije preusmjerene

Uobičajene jutarnje gužve jutros su znatno kompliciranije zbog prometne nesreće u kojoj je tramvaj na liniji 2 iz smjera Črnomerca prema Savišću u raskrižju Držićeve i Vukovarske iskliznuo iz tračnica te tako blokirao ovo prometno raskrižje i uzrokovao prometni kolaps kako u javnom prijevozu tako i u automobilskom.

O izmjenama u prometu javlja i ZET pa je tako ponovno prekinuta veza tramvajem prema Novom Zagrebu, a čak šest tramvajskih linija vozi preusmjereno.

– Zastoj je tramvajskog prometa na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara u smjeru Savišća. Tramvajska linija 2 u oba smjera vozi preko Ulice grada Vukovara. Linija 6 vozi preko Branimirove i Šubićeve na Kvaternikov trg – izvijestili su iz ZET-a.

Foto: Google Maps

Linija 7 iz Dubrave vozi preko Glavnog kolodvora na Savski most. Linija 5 u oba smjera prometuje Savskom cestom te preko Glavnog kolodvora i Šubićeve do Parka Maksimir. Linija 8 prometuje od Mihaljevca preko Glavnog kolodvora do Zapadnog kolodvora.

– Tramvaji linija 6, 7 i 8 koji se nalaze u Novom Zagrebu voze na relaciji Zapruđe - Arena Zagreb. Od Ulice grada Vukovara do Zapruđa voze autobusi – pojašnjavaju u ZET-u.

Zakrčeni su i prometni pravci