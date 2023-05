Jesu li zagrebačke jagode purgerice pune pesticida? Doznali smo pravu istinu

Hladno i varljivo proljeće utjecalo je na berbu jagoda u Zagrebu i okolici pa mnogima omiljeno bobičasto voće kasni na pultove gradskih tržnica. Temperature još nisu idealne pa jagodari nisu počeli s intenzivnijom berbom, a ona se očekuje krajem tjedna ili početkom idućega.

Domaće vs. uvozno

Uz vremenske prilike, nedostatak radne snage te porast cijena energenata i repromaterijala, zagrebačke jagodare ove godine muči i problem viših cijena najma štandova. Sve to, kaže Davor Jurić, predsjednik Udruge uzgajivača jagoda grada Zagreba, utječe na konačnu cijenu proizvoda.

– Nisam optimist jer po tim je cijenama u Zagrebu nemoguće proizvoditi. Prva cijena bit će tri eura po mjerici jer, ako bude niža, idemo u propast – objašnjava Jurić.

Lani su zagrebački jagodari ujedinjeni pod brendom Jagodica purgerica prodavali svoje proizvode na 90 štandova u svim zagrebačkim kvartovima. Ove ih je godine u ponudi bilo svega 53, no po završetku natječaja podijeljeno je 35 lokacija.

– Izlicitirao sam tri lošije lokacije u Dubravi. Cijena najma nije mi previsoka jer se za ta mjesta nije javio nitko drugi osim mene, no posvuda primjećujem prekupce koji prodaju uvozne jagode bez ikakvih papira, na što često upozoravam komunalno redarstvo – govori Nenad Matić, OPG-ovac i tajnik udruge. Svaki od svojih pultova plaća 470 eura, no ima i onih kojima je cijena pulta nakon licitacija skočila i do 4000 eura.

– Jagode su zahtjevne jer se, za razliku od primjerice jabuka, ne mogu skladištiti, već se moraju odmah plasirati i prodati pa su u strahu od nemogućnosti prodaje mnogi pristali na takve cijene – objasnio je on. A za tu su situaciju, dodaje Jurić, krivi i su sami uzgajivači.

– Grad Zagreb je kao početnu cijenu stavio 218 eura takse za korištenje i još 218 eura početne cijene pa su tri najveća proizvođača istaknula visoke cijene i time zagorčala život ostalima jer su se prestrašili švercera. Kada se shvatilo što se dogodilo, bilo je kasno – objasnio je Jurić.

Uz certifikat iz "Štampara"

Zbog situacije s jagodama prošlog je tjedna na sjednici Gradske skupštine izbila svađa između Gordane Rusak iz stranke BM365 i gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Zastupnica Rusak optužila je Tomaševića da grad vodi kao banku kojoj je važan samo profit, a ne kao servis građana.

– Ne želim raditi dilove, nego inzistiram da za sezonsku prodaju voća ide javni natječaj. Postoje različiti kriteriji, od kojih jednak broj bodova donosi cijena kao i blizina u odnosu na Zagreb. Natječaj je skrojen tako da bude potpora za male proizvođače – odgovorio je Tomašević.

Jagodari su se prije tjedan dana sastali s Martinom Jurišić, pročelnicom Ureda gradonačelnika. Sastanak je, kaže Jurić, bio konstruktivan, no da se održao mjesec, dva prije početka sezone, ovih problema ne bi bilo, smatra on.

Uza sve navedeno, ovoga se proljeća domaći jagodari suočavaju i s novim problemom.

– Ljudi slabo kupuju domaće jagode ove godine zato što je pokrenuta negativna kampanja kojom se jagode domaćih proizvođača nastoji prikazati punima pesticida pa ljudi radije odlaze u trgovačke centre, a ne znaju da zagrebački jagodari, za razliku od uvoznika, svake godine prije početka prodaje svoje uzorke šalju na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo "Andrija Štampar". Ta se praksa ne odnosi na uvoznike, koji su ove godine uspjeli dobiti oko 40 lokacija u Zagrebu – govori nam jedan zagrebački uzgajivač koji je želio ostati anoniman. Potvrđuje nam to i Jurić.

– Svi zagrebački jagodari, za razliku od onih iz uvoza, ili i iz ostalih dijelova Hrvatske, do 15. svibnja moraju odnijeti svoje uzorke u Štampar na analizu pesticida. Tek nakon što dobiju Štamparov certifikat, mogu na tržište – objašnjava Jurić. Zagrebačke je jagodare od ostalih, dodaje, lako razlikovati.

– Svi koji prodajemo lokalne jagode na štandovima imamo deklaraciju i amblem Jagodice purgerice, a zasad nismo primijetili da ih itko krivotvori – navodi. Kada je u pitanju voće i povrće, dodaje, najbolji i najkvalitetniji proizvodi su oni lokalnog podrijetla.

– Vrgorac je za Dalmaciju, virovitičke jagode za Slavoniju, a Jagodice purgerice su za Zagrepčane jer se beru rano ujutro, tijekom dana dolaze na štandove, svježe i kvalitetne. Što jagoda dulje stoji, gubi svoje nutritivne vrijednosti, stoga je najbolje kupovati lokalno – poručuje.