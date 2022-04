Jedan od pionira autorskog stripa sljedećeg tjedna izlaže u Zagrebu

Igor Kordej, jedan od pionira autorskog stripa na našim prostorima, izlaže na mjestu svog kreativnog ishodišta: u Zagrebu, u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna. PUD-u. Izložba se otvara u četvrtak u 15 sati. Radi se, inače, o jednom od najpoznatijih bivših učenika Škole te bivšem članu jednog od najvažnijih autorskih strip-kolektiva: Novog Kvadrata, te autoru omota pop i rock glazbenih albuma iz osamdesetih godina prošlog stoljeća koji su postali antologijska mjesta pop kulture. Njegovi radovi su objavljivani širom Europe, SAD-a, u Kanadi i Latinskoj Americi, i nalaze se u brojnim javnim i privatnim kolekcijama, od Nacionalne kongresne knjižnice u Washingtonu, MoMa-e u New Yorku, do Lucasovog filmskog studija. A samo neki od brojnih izdavača s kojima je surađivao tijekom godina svjetski su poznati: Heavy Metal magazin, Marvel, DC Comics , Dark Horse u SAD-u, te Dargaud, Humanoides Associes, Toutain, Silvester Strips i Algoritam u Europi. Na izložbi će biti izloženi omoti i naslovnice za albume Mi, mrtvi, Maršal Bass, 30 Deniers, preko Tajne povijesti, Predatora pa sve do Colta & Peppera.

Budući da je ŠPUD teško stradao u potresu, u sklopu akcije donacija koju škola provodim, Kordej je napravio ilustraciju za ŠPUD 140, gdje se Škola poput Feniksa izdiže iznad ruševina i svih nedaća koje su je zadesile - te označava novi ciklus u životu Škole: Novi ŠPUD. Ilustracija je potpisana u nakladi od 140 otisaka. Pred samu izložbu otvorena je i mogućnost donacija za ovu nakladu ilustracije, bit će otvorena dok se naklada ne potroši, a sav prihod ići će za potrebe nabave nove opreme i alata ŠPUD-a koji je trenutno je u fazi obnove.