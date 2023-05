Biciklisti sretni, ugostitelji ljutiti: 'Nebo i zemlja, nemjerljivo. Ova je regulacija bolja'

Gornji sloj finog asfalta hvale biciklisti, roleri i automobilisti. Vožnja oko jezera Jarun novoobnovljenom Alejom Matije Ljubeka postala je užitak. Biciklistička staza s dva traka sada je odvojena zaštitnim pojasom na koji će se s vremenom ugraditi stupići, što je čini sigurnijom, pa su je odmah nakon završetka radova došle isprobati mnoge zagrebačke obitelji.

Pick-up zona za “rekvizite”

– Sve je još novo, friško i baš nam se sviđa. Staza je odlična i konačno se s po njoj možemo sigurno voziti s klincima, preporučujemo je svima – govore nam Ivica i Sanja, koji su je isprobali sa svojom djecom, petogodišnjim Simonom i desetogodišnjom Korinom. Novitet su i šikane, skupine uskih zavoja punih promjena smjerova koje služe usporavanju prometa na opasnim mjestima, a da je nova staza raj za bicikliste, potvrđuju nam i profesionalni sportaši poput triatlonca Mire Jankovića.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Nebo i zemlja, nemjerljivo. Ova je regulacija bolja, sve pohvale. Vozio sam lagano pa mi je da napravim đir trebalo 11 minuta – govori on. Stazom su zadovoljni i šetači jer je manji broj biciklista na šetnici uz samo jezero. – Dio ih se još vozi tuda jer je ovo ipak prvi red do mora, no ne jurcaju kao prije jer za to koriste stazu – ističe umirovljenik Zoran. Novu su Aleju Matije Ljubeka koja nije obnavljana otkako je puštena u promet uoči Univerzijade 1987. u subotu otvorili gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici u društvu mnogih viđenijih možemovaca i gradskih pročelnika. Mnogi od njih pojavili su se na otvaranju s biciklima i također isprobali stazu.

Radovi su vrijedni 3,7 milijuna eura, od kojih se oko 2,4 milijuna eura očekuje povući iz Fonda solidarnosti, a obuhvatili su uređenje i asfaltiranje 6,4 kilometra kolnika i biciklističke staze. Svakog zadnjeg vikenda u mjesecu idućih godinu dana, najavljuje gradska vlast, Jarun će biti zatvoren za automobilski promet. Nakon toga plan je u potpunosti zabraniti promet automobilima, osim onima s dozvolom, a u sljedećim godinama planira se i dugoočekivano odmuljavanje jezera. – Tri su glavne značajke nove regulacije. Znatno je proširena biciklistička staza koja je u dva smjera, uklonjen je dio parkirališnih mjesta na obodu jezera, a otvorena su nova na više lokacija na ulazima u jezero. U Ulici Hrvatskog sokola napravljena su nova parkirališna mjesta, otvoreno je parkiralište uz sam ulaz na jezero i uređeno je parkiralište na južnoj strani jezera u Petrovaradinskoj ulici, a novina je i nova autobusna linija – istaknula je dogradonačelnica Danijela Dolenec.

ZET-ova linija 113 na potezu remiza – Hrgovići odsad vikendom vozi i krug oko Jaruna. Bus polazi svakih 45 minuta, vožnja oko jezera traje dvadesetak i ima 11 stanica, a oduševila je brojne zagrebačke umirovljenike. – Kada se umorimo od hodanja, sada možemo na bus – vesele se Dragica i Marija, prijateljice iz obližnjeg Prečkog. Malo dalje, u Rekreacijsko-sportskom centru Jarun, održavao se veslački Dragon kup, svojevrsna uvertira za Svjetski kup koji će se voziti ovog vikenda. Novu regulaciju pozdravljaju i veslači iz cijele Hrvatske. – Jarun je sportska zona pa mi je logično da ovdje bude što manje automobila – smatra đakovački veslač Marko Grbavac.

Posjetitelji na južnoj strani jezera, gdje se roštilja, međutim, nisu baš zadovoljni. – Nismo znali da je na snazi zabrana za automobile pa smo se fino nanosili stvari za roštilj. Da smo znali, uzeli bismo kolica. Brine nas logistika, kako donijeti i odnijeti stvari, što ako padne kiša, kako ćemo se “evakuirati” – govori Elio kojega smo zatekli kako peče roštilj s ekipom iz Trnja. Ljubitelji dimljenih delicija pod vedrim nebom negoduju i zbog natkrivenih kućica koje su misteriozno nestale s tog dijela jezera. – Na južnoj strani postojat će kraće pick-up parkirne zone pa će oni koji roštiljaju moći istovarivati potrepštine već od idućeg tjedna kada će promet automobilima biti dopušten – najavljuje pak Andro Pavuna, pročelnik gradskoga Ureda za mjesnu samoupravu i civilnu zaštitu.

Kilometrima daleko

Uz malo jezero, u okolici kafića i klubova uz zagrebačko more, prema novoj regulaciji su blago rečeno, skeptični. – Samo na potezu od Aquariusa do nasipa uklonjeno je 35 parkirališnih mjesta. Parking su napravili na drugom ulazu, kilometrima dalje odavde. To je kao da netko veli, mičemo parking iz centra, ali odsad možete parkirati u Novom Zagrebu kod Inine zgrade – negoduje Saša, voditelj jednog od kafića na obali. Zbog nove regulacije, smatra on, svima će na ovom dijelu jezera pasti promet jer će se posjetitelji preorijentirati na kafiće koji su bliže novom parkingu.

– Na ovu stranu dolaze roditelji s malom djecom, osobe s invaliditetom, stariji građani. Ovime se pogoduje isključivo biciklistima kao da drugi korisnici Jaruna ne postoje – ljuti se Saša. U njegovu je susjedstvu restoran u kojemu se često održavaju krstitke i svadbe. – Kako će gosti onamo? Busom? – pita se on. I nova je autobusna linija također problematična, drži on, jer je vozni red svakih 45 minuta prema njegovu mišljenju nedovoljan. Trebalo je, kaže, radije osposobiti liniju da vozi u krug oko jezera. – Bus stoji na prometnoj traci pa, kada se bude zaustavljao, usporavat će promet pa sam siguran da će biti pretjecanja po biciklističkoj stazi i opasnih situacija – ističe te dodaje kako će glavni test nove jarunske regulacije biti ovaj vikend kada će uz uobičajenu gužvu biti i gužve zbog Svjetskog veslačkog kupa.