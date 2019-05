Ispod bana kao na Maslenici: Vjetar šibao 101 km/h, što se ne pamti u posljednjih 45 godina

Tko nije morao, danas iz kuće izlazio nije, a onaj tko jest, pritom se bome namučio. “Šibajući” čak 101 kilometar na sat, vjetar je nosio sve pred sobom pa su samo u noći s nedjelje na ponedjeljak djelatnici Centra 112 primili više od 1400 poziva građana, a osam tisuća zagrebačkih vatrogasaca, što dobrovoljnih, što profesionalaca, cijeli je dan provelo na terenu.

Otvoren poseban broj

Pod banom je puhalo kao na Maslenici pa su ukopi na grobljima odgođeni, sa zgrade u Ježevskoj ulici pao je krov težak četiri tone, dvije žene ozlijeđene se nakon što su ih “pokosili” štandovi postavljeni na Trgu bana Jelačića te na Črnomercu, odletio je i dio krova s Muzeja za umjetnost i obrt, kao i sat s crkve svetog Marka, a stradala je i fasada bolnice na Rebru. Diljem čitavog grada rušila su se stabla koja su uzrokovala zastoje u prometu, što automobilskom, što tramvajskom, a brojni su Zagrepčani zatekli svoja vozila na parkiralištima upravo ispod donedavno najvišeg drveća u kvartu. Popadala su i stabla oko jezera Bundek, njih 22, pa je odgođeno otvaranje Floraarta, a kako je vjetar uništio i postavljene pozornice u Parku dr. Franje Tuđmana, premješteno je na sljedeći tjedan i otvaranje Zagreb Beer Festa.

Održana je i koordinacija hitnih službi s gradonačelnikom Milanom Bandićem koji je rekao da se oluja ovakvih razmjera zadnji put dogodila prije 45 godina. Proglašen je prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika, a otvoren je i poseban telefonski broj 0800 818 919 na koji Zagrepčani još uvijek mogu javljati primijećenu štetu. Vatrogasci su zamolili da se, osim, naravno, ako je riječ o hitnom slučaju, šteta prijavljuje upravo na taj broj, a iz Grada su obećali da će sanacija krenuti čim ekipe obave prioritetne poslove.

A danas je to bilo uklanjanje stabala s prometnica i strujnih kabela, kao i krovova koji su otpuhani s kuća i zgrada. Vatrogasci, jer nesreća nikad ne dolazi sama, su do 15 sati odradili i desetak požara. Sve raspoložive ekipe hitnih službi radile su tijekom čitavog dana, a prema najavama prognostičara, neće stati sve do četvrtka.

Osim što će vjetar nastaviti sa svojim udarima i sigurno prouzročiti još štete, na sanaciju čekaju i oni koji su na svojoj koži osjetili što priroda može. Među njima su i stanari zgrade na 2. poljskom putu, čiji je krov veći dio noći s nedjelje na ponedjeljak odolijevao naletima sjeverca, a onda je u 5.15 popustio. Metalni pokrov razdvojio se na dva dijela; jedan je, kao oguljena kora, ostao visiti s ruba zgrade, a drugi je poklopio okolne obiteljske kuće i ulicu, prekinuvši promet i pokidavši strujne vodove.

Dom obitelji Ivana Ljubeja pretrpio je izravan udar, ali na sreću, šteta je samo materijalna. Uzalud su cijelo dopodne Ivan, njegovi ukućani i susjedi te stanari zgrade pred čijim se prozorima, viseći o niti, njihao limeni krov, strahujući kad će ga jači nalet vjetra do kraja srušiti na okolne kuće i na ljude, čekali dolazak hitnih službi. Osim policije rano ujutro, ni nakon opetovanih poziva nije bilo intervencije pa su tako stanari dan provodili bez struje i grijanja u ulici potpuno blokiranoj metalnim pločama.

Ista se situacija dogodila i na Kustošiji, gdje su stanari kazali da su im hitne službe poručile kako će se sva šteta sanirati čim vrijeme to dozvoli.

– Jasno nam je to. Nije nam lako bez struje, ali zbilja nema smisla petljati oko kabela dok vjetar puše doslovce sto na sat – rekli su nam na Kustošiji. Nisu to, međutim, jedine zgrade koje su stradale. Kako je objasnio zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih, samo do 13 sati odrađeno je 15 tehničkih intervencija na objektima.

– Uz to, do podneva je uklonjeno više od stotinu stabala, što s cesta, što s parkirališta, odnosno automobila – rekao je Jembrih.

Vjerojatno najgore, što se drveća tiče, prošli su stanovnici Sopota i ugostitelji u Tkalči. U toj ulici u samom središtu grada pajaseni, sofori i javori razvalili su terase kafića, dok su Sopoćani u šoku izlazili iz svojih zgrada gledajući je li jasen visok 15 metara pri padu pogodio baš njihov automobil.

Opasnost od poplava

Dijelili su Zagrepčani čitavog dana dojmove iz svojih kvartova i na društvenim mrežama pa su se mogle vidjeti snimke krovova na zgradama u Sopnici koje je vjetar dizao pa opet spuštao, fotografije prevrnutih prometnih znakova na Jarunu, rastrganih reklama na jumbo plakatima te kišobrana koji su, nakon naleta vjetra, Zagrepčanima postali potpuno neupotrebljivi. Sutra bi, međutim, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), vjetar trebao oslabjeti.

– U DHMZ-u već su za nedjelju pravovremeno izdana upozorenja na službenoj internetskoj stranici i na Meteoalarmu za obilne oborine uz mogućnost bujičnih poplava te na jak i olujni, na sjevernom Jadranu i orkanski vjetar. Poslana su i upozorenja nadležnim službama civilne zaštite – kazali su iz DHMZ-a pa upozorili da situacija ostaje nepovoljna što se oborina tiče. Kako kažu iz Meteorološkog zavoda, u utorak i srijedu bit će još mnogo kiše pa postoji opasnost od poplava.