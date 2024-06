Hitna sanacija cjevovoda na Tuškancu: Ulica će sutra biti zatvorena za sav promet, busevi voze obilazno

Zbog radova na hitnoj sanaciji vodoopskrbnog cjevovoda Ulica Tuškanac na dijelu od Jurjevske do Nazorove ulice će u subotu, 22. lipnja od 07:00 do 17:00 sati biti zatvorena za sav promet, poručili su iz Grada.

Obilazni pravci za vrijeme radova bit će: Nazorova – Tuškanac – Streljačka – Mesnička – Ulica Tituša Brezovačkog – Matoševa – Vranynczanyjeva - Katarinin trg – Habdelićeva – Opatička – Jurjevska – Tuškanac te Tuškanac – Jurjevska – Mlinarska – Vrančićeva – Medveščak – Ribnjak –Palmotićeva.

Ti će radovi poremetiti i normalno funkcioniranje ZET-ovih autobusnih linija 102 te 105. Kako su izvijestili, linija 102 podijelit će se na dva dijela - 102 Britanski trg - Ulica Ivana Gorana Kovačića te 102A Cmrok - Mihaljevac.

Linija 105, pak, prometovat će skraćenom trasom od Kaptola do Cmroka. Polasci sa Cmroka ostvarivat će se 10 minuta kasnije u odnosu na polaske s Britanskog trga.

Od ostalih radova, reguoacija, autobusna linija 113 (Ljubljanica - Jarun) će od ponedjeljka, 24- lipnja do srijede, 26. lipnja, za vrijeme održavanja INmusic festivala, ostvarivati veći broj polazaka te će od 16 sati do 5 sati ujutro iznimno prometovati oko Jarunskog jezera.



Zbog asfaltiranja Koturaške ulice, pak, od ponedjeljka 24. lipnja u 9 sati do srijede, 26. lipnja u 16 sati, ulazno/izlazni peroni pojedinih linija terminala Glavni kolodvor bit će izmješteni na Paromlinsku ulicu ispred k.br. 7 i 13 sa sljedećim rasporedom:

Peron 1:

166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec)

229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka)

310 (Glavni kolodvor - Petrovina)

Peron 2:

311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh)

313 (Glavni kolodvor - Vukomerić)

