Gradnja vojnog muzeja počinje nagodinu, skupili više od pola milijuna eksponata

Ispred zgrade Ministarstva obrane na “Krešimircu” stajao je puna tri tjedna. A u tom vremenu obišlo ga je 50.000 ljudi. Avion Rudolfa Perešina MiG-21, oznake “26 112”, kojim je vojni pilot prebjegao iz JNA u Austriju početkom Domovinskog rata još danas i sutra stajat će na tom mjestu, potom ga sele u 91. zrakoplovnu bazu Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva u Vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu, no trajni će mu “dom” biti budući Hrvatski vojni muzej. Bit će tamo jedan od eksponata, uz oklopna improvizirana vozila, poput HIAV-a (Hrvatsko inženjerijsko antiterorističko vozilo) i transportera “Hrvatina”, koji su 1991. godine izgrađeni u riječkoj tvornici Torpedo i brodogradilištu “3. maj”.

Zbirka oklopnih vozila

Lokaciju muzeja trebao bi osigurati Grad Zagreb, no ni iz te institucije, a ni iz MORH-a, ne žele službeno potvrditi gdje će to točno biti. Kažu samo da se trenutačno razmatra nekoliko lokacija. No koje su, ne otkrivaju, već samo ističu da će “konačna odluka biti donesena u skladu s Generalnim urbanističkim planom”. Neslužbeno se doznaje, pak, da je “u igri” za novi muzej, među ostalim, i bivši prostor tvornice Gredelj. Grad Zagreb i MORH zajednički su krenuli u realizaciju ideje prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana još prije nekoliko godina, a dogovoreno je da bi izgradnju, opremanje i djelovanje Hrvatskog vojnog muzeja zajednički financirali u omjeru 50:50. U prosincu 2018. zaključak gradonačelnika Milana Bandića o namjeri sudjelovanja Grada u osnivanju i izgradnji muzeja prihvatila je i Skupština. U šest mjeseci bilo je nekoliko zajedničkih sastanaka, tijekom kojih je utvrđeno kako je u skladu s programom muzeja potrebno zemljište površine od 25.000 do 30.000 četvornih metara na kojem bi bila građevina samog muzeja sa zatvorenim izložbenim prostorom.

– Uz brojne zbirke koje bi činile postav Vojnog muzeja kao što su – Zbirka oklopnih vozila ručne izrade 1991. – 1993., Zbirka ratnih zastava, Zbirka ratne mornarice kao i Zbirka odora, muzej će ujedno biti i obrazovni centar – kaže Tedi Lušetić, pročelnik Ureda za kulturu. Pripremne radnje, kako piše u MORH-ovu časopisu “Hrvatski vojnik”, trebale bi biti realizirane do kraja ove godine, dok bi sama izgradnja mogla započeti tijekom 2020. Opremanje i svečano otvaranje specijaliziranog nacionalnog muzeja Hrvatske vojne povijesti očekuje se tijekom 2025., u povodu tridesete obljetnice završetka Domovinskog rata.

Raštrkani na više lokacija

Ustrojavanjem hrvatskog vojnog muzeja riješio bi se tako i problem smještaja eksponata, koji su trenutačno raštrkani na nekoliko različitih lokacija. Eksponati se tako nalaze u kampusu Borongaj, vojarni ”Pleso“ i Remontnom zavodu u Podsusedu te u skladištima i vojarnama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Zbirka broji velik broj predmeta iz Domovinskog rata, poput odora, naoružanja, zastava, građe vezane za zbivanja u Vukovaru, a neki su predmeti vezani za vojnu povijest 20. stoljeća.

Građu s ratišta počela je skupljati grupa ljudi koja je djelovala u sklopu tadašnje Službe za informativno-psihološko promidžbeno djelovanje, i to još tijekom Domovinskog rata, a dosad je skupljeno više od 500.000 muzejskih jedinica, što artefakata, što audiovizualnih isječaka.