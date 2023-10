Godinama se ne vraćaju lektirni naslovi, nestaju i romani kralja horora, evo koji su najčešći izgovori

"Pas ju je uništio", "Negdje se zagubila" ili "Posudio sam je nekome i nikada mi nije vraćena" samo su neki od izgovora s kojima članovi Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića dolaze pognute glave i s knjigama u rukama koje nisu vratili mjesecima, pa čak i godinama. Najčešće je, kaže voditeljica Jasna Kovačević, riječ o naslovima s popisa osnovnoškolske i srednjoškolske lektire, među kojima su i popularni dječji romani Mate Lovraka "Vlak u snijegu" i "Družba Pere Kvržice".

Nema više datuma za "oprost"

Knjižnica u Preradovićevoj 5 otvorena je 1998. te je gotovo dva desetljeća bila samostalna, kao i brojne zagrebačke knjižnice koje su nosile ime Vladimira Nazora, no 2017. odlukom tadašnje gradske uprave prešla je u sastav Knjižnica grada Zagreba. Tada su završili i takozvani "dani oprosta", odnosno mogućnost da se knjige na određene datume vraćaju bez plaćanja zakasnine. Jedan od tih datuma bio je i 11. studenog, poznat i kao Dan hrvatskih knjižnica.

– Privilegij smo omogućavali, primjerice, i na Valentinovo ili pak na Međunarodni dan žena, kada zakasninu, dakako, nisu morale plaćati žene. Tako smo na neki način nastojali zahvaliti našim članovima što još posuđuju i čitaju knjige. A plaćanje zakasnina nije uvedeno da se kazni one koji ne vraćaju knjige na vrijeme, već da bi se omogućilo da knjige budu dostupne svima – ističe Jasna Kovačević.

Neki, dodaje, kasne tek nekoliko dana, no ima i onih koji knjigu ne vrate i po nekoliko godina. Zakasnina je trenutačno deset centi po danu pa ćete, prekršite li rok za cijeli mjesec, platiti tri eura. No zakasnite li s vraćanjem knjige čak tri godine, to će vas stajati 109,50 eura, a bilo je i takvih slučajeva.

– Došla je tako jedna mlada djevojka vratiti knjige nakon tri godine, i to s izgovorom da je bila trudna. Ja sam je samo upitala: "Koliko puta?" pa smo se obje nasmijale – govori Jasna Kovačević. Smijehom na koncu završava svaka slična isprika, dodaje, pa tako i ona koja je u knjižnici "Bogdana Ogrizovića" zasad odnijela pobjedu.

14.02.2019., Sibenik - Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja brojni naslovi izbaceni su s popisa obavezne lektire. Medju zvucnijim knjigama su Mali princ, Jezeva kucica, Dnevnik Anne Frank, Srebrne svirale, Smogovci, Grga Cvarak, Alisa u Zemlji cudesa, Breza, Postarska bajka, Petar Pan, Pinokio, Pipi Duga Carapa, Strah u Ulici lipa, Junaci Pavlove ulice, Heidi te brojni drugi."nPhoto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– Moj osobni favorit bio je jedan momak koji je utrčao u knjižnicu s hrpom knjiga i, nakon što se nekoliko puta ispričao, onako zadihan, kao razlog višemjesečnog kašnjenja naveo je kako studira na jako teškom fakultetu – prisjeća se Jasna Kovačević.

Knjižnica u Preradovićevoj trenutačno broji 130.000 svezaka te više od 20.000 članova, među kojima, dakako, ima i vjernih dugogodišnjih korisnika koji nikada ni dana nisu zakasnili s vraćanjem knjiga. Jedna od njih je i Ruža, 101-godišnja ljubiteljica krimića koja u knjižnicu dolazi jednom mjesečno, i to kada posjećuje obližnjeg frizera. A najžalosniji su, kažu, kada im iz zbirke nestanu knjige koje je vrlo teško nadomjestiti jer su u nekim slučajevima objavljivane u jednom izdanju, a ponekad se dogodi i da jedan primjerak neke knjige čuva tek jedna gradska knjižnica.

Ma nije zabilježeno u sustavu...

"Zametnula se tijekom selidbe" ili "Ostala mi je u vikendici na moru" među najčešćim su pak izgovorima kojima se služe članovi gradske knjižnice u Gajnicama. Oni koji kasne, ističe knjižničarka Ana-Marija Malbašić, redovito se služe i glumom pa uvjeravaju osoblje kako su knjigu vratili, ali nije zabilježeno u sustavu.

– Kasnije dolaze posramljeni i ispričavaju se jer su je naknadno pronašli. Praksa nam je da, nakon što prođe rok posudbe, članu najprije šaljemo nekoliko opomena, a ako je ne vrati, knjiga ide u otpis. A neke knjige, osobito u manjim knjižnicama, jednom kada se izgube, više se ne nabavljaju – ističe Ana-Marija Malbašić.

U otpis su iz knjižnice u Gajnicama tako, među ostalima, otišla oba sveska romana "Pod kupolom" Stephena Kinga, knjiga Biserke Martinić "Ranko i ja: Autizam, što je to?" te štivo o samopomoći Normana Vincenta Pealea "Možeš ako misliš da možeš". A među najčešće nevraćenim knjigama, kao i u Preradovićevoj, najviše je lektirnih naslova kao što su "Emil i detektivi", "Koko u Parizu", "Grička vještica" te "Priče iz Vukovara".