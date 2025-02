FOTO Zatvara se važno raskrižje u širem centru Zagreba: Ovo su obilazni pravci

ZAMJENA ZA PAROMLIN

FOTO Ovako izgleda javno parkiralište u Zagrebu: 'Vidi se da ih uopće nije briga, ne možemo ovako'

Kako vozači zbog ukidanja mjesta kod Paromlina ne bi bili zakinuti, istočno parkiralište kod Velesajma postalo je besplatno sve dok traju radovi na kompleksu budućeg centra, što bi trebalo biti do lipnja 2026. I limun je sladak kad je gratis, no to ne mijenja činjenicu da je prostor u katastrofalnom stanju