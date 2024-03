Donacijski koncert u Lisinskom za obnovu Bazilike i gradnju pastoralnog centra u Palmotićevoj

Zaklada "Anamarija Carević" i ove godine poziva na donacijski koncert u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski za obnovu Bazilike Srca Isusova i gradnju pastoralnog centra u Palmotićevoj. Na blagdan zaštitnika naroda i domovine sv. Josipa, 19. ožujka u 20 sati izvest će se čuveni "Requiem" Gabriela Fauréa, a ulaznice su već u prodaji.

– Korizma je vrijeme kad osobito gledamo na muku i smrt Kristovu, pa je po naravi posve prikladan Requiem – »Pokoj vječni«, misa za pokojne. Ovaj put bit će to Requiem Gabriela Fauréa, kao requiem, baš pred Veliki tjedan, za našega raspetoga Gospodina i Spasitelja, zatim za pokojnu djevojčicu Anamariju, te u ovoj hrvatskoj »super-izbornoj« godini za sve naše poginule branitelje, sve koji su život dali za Hrvatsku. Uz to na programu su omiljena djela naših A. Klobučara, K. Odaka, te S. Rahmanjinova i dirljiv, veličanstven »Christus factus est« (»Krist postade poslušan do smrti«) A. Brucknera o 200. godišnjici njegova rođenja. Izvedbu nosi Akademski zbor bazilike Srca Isusova »Palma« sa svojim orkestrom koji za ovu prigodu okuplja. Uz sadašnjega dirigenta, maestra Franju Klinara, u pomoć dolazi i negdašnji, proslavljeni, Robert Homen. Uloge solista preuzimlju Darija Auguštan i Davor Nekjak – kaže isusovac p. Niko Bilić, koji je odnedavno upravitelj Zaklade "Anamarija Carević".

Zaklada je nastala nakon tragedije i potresa u kojemu je preminula Zagrepčanka Anamarija Carević.

– Nadarena i draga djevojčica Anamarija bila je od malena među djecom koja se okupljaju uz baziliku Presvetoga Srca Isusova. U rušenju, koje je potres izazvao, smrtno je ranjena, pa je dan poslije, 23. ožujka 2020. od posljedica umrla. Budući da je pohađala osnovnu školu Ivan Merz, koja je smještena upravo na našoj župi, i potom Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju, Anamarija je postala znak povezanosti škole, mladeži i odrastanja sa Srcem Krista Spasitelja, jer on je po svom utjelovljenju najveći dio života proveo u tom ljudskom rastu, radu i sazrijevanju. Kad je, nakon potresa, započela obnova, točno na prvu godišnjicu Anamarijine smrti, 23. ožujka 2021., uz pomoć dobročinitelja uspostavljena je Zaklada za obnovu bazilike Srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra Anamarija Carević (zaklada-anamarija-carevic.hr). Koliko je god moguće pokušavamo pružiti priliku svima koji se s uistinu velikom voljom žele uključiti u obnovu i ujedno im od srca zahvaliti – kaže p. Bilić, dodajući kako je Alan Hržica napravio pjesmu i video-spot, a »Gazde« su stvorile pjesmu koja je na svoj način himna Zaklade.

– Sasvim osobit doživljaj bio je kad je u ruševinama Bazilike, koja je ostala bez svojega svoda, Zaklada okupila naraštaje našega proslavljenoga akademskog zbora »Palma« i pod ravnanjem R. Homena i F. Klinara koji su održali gromoglasan molitveni koncert. Iduće, 2022. godine, upravo u Lisinskom, Zaklada je priredila koncert na kojem je izveden planetarno cijenjen Requiem W. A. Mozarta. Potom je u adventu održana donatorska večera na kojoj je svojim radovima sudjelovala čuvena sakralna slikarica Eva Vukina. Na ljeto 2023. umjetnica Dunja Ana Vučićević okupila je svoje kolege na umjetničku koloniju koja je onda poslužila za dobrotvornu aukciju za Zakladu. Više puta na poziv Zaklade okupile su se klape sa svojim pjesmama i posvetile ih pokojnoj Anamariji. Tako će biti i sada, u nedjelju 10. ožujka 2024. u 19 sati u našoj »privremenoj katedrali« - bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca, Kaptol 28, na koncertu »Ja se kajem, Bože mili« – priča p. Bilić, dodajući kako Zaklada svakoga 23. u mjesecu uvečer u 18,30 organizira sv. misu u dvorani-crkvi u Palmi (ulaz: Draškovićeva 54) za pokojnu Anamariju i sve svoje članove, a ova korizma je proglašena i Anamarijinom korizmom: svake večeri u 18,30 pod misom je korizmena propovijed, utorkom i petkom u 18 sati moli se križni put u vrtu, prilika je i za korizmenu ispovijed svaki dan prije i poslije svetih misa. U posljednje vrijeme Zaklada nastoji biti što više prisutna na društvenim mrežama.

U planu je i izgradnja pastoralnog centra koji će nositi Anamarijino ime.

– Naraštajima draga, glasovita »Palma« nije prestala djelovati ni u ovo najnovije doba s karantenom, kada smo bili dostupni on-line, ni nakon potresa dok traje sveobuhvatna obnova. Jasno je da zbog djece, koja se okupljaju oko već takoreći legendarne sestre Marijele, zbog silnog broja mladih koji su vrlo aktivni u Studentskom katoličkom centru, popularnom SKAC-u, zbog svih vjerničkih skupina (uz Akademski zbor tu je Marijina legija, Neokatekumeni, Molitvena zajednica Srce Isusovo, zbor mladih Oaza, Misijski ured…) postoji živa potreba za prostorom. Već prije potresa postojali su planovi, koje su razradili naši župljani i dobročinitelji, za proširenje – koliko je to moguće – na unutarnjem prostoru Rezidencije Družbe Isusove u središtu grada – priča p. Bilić.

– Potres je, naravno, preusmjerio rad na obnovu Bazilike pogotovu jer je riječ o zaštićenom spomeniku kulture. Ali ideja, zbog žive zajednice ljudi koja doslovno iz dana u dan ovamo dolazi, živi i razvija se. Na papirima napreduje, a kad dođe čas krenut će i građevinski radovi. Sadašnji pastoralni centar, čuvena bijela zgrada, bit će dio te nove, bitno veće građevine s prilagođenim prostorima za sve koji ovdje djeluju. Budući da je Anamarija Carević jedina žrtva velikog zagrebačkog potresa, postala je simbol i stradanja i ljudske dobrote koja je odmah priskočila upomoć, a i silne obnove koja traje. Osim toga isticala se je svom darovitošću i aktivnošću pa je od početka pala odluka da u dogovoru s njezinom obitelji čuvamo uspomenu na nju – kaže on.

Pitamo ga kako se odvija obnova bazilike?

– U hrvatskom su narodu zasigurno najpoznatiji redovnici franjevci. Ali i isusovci dobro znaju: kad Crkva nešto gradi, onda to živi Božji narod za sebe gradi, ljudi za ljude. Od početka obnove marljivo je prionuo na posao pater Damir Kočiš koji je rektor Bazilike i voditelj cijele obnove. Veoma smo zahvalni svim dobročiniteljima, hrvatskim državnim vlastima, Europskoj uniji, voditeljima gradilišta, g. Jukiću i g. Cindriću, tvrtki PP Invest i brojnim suradnicima. Doslovce svaki radni dan radi se od jutra do mraka. U Bazilici je već i svod pred dovršetkom, nakon što su je iz temelja utvrđena posve novom metalnom konstrukcijom. Zasjat će u novom, ljepšem svjetlu jer su pri obnovi pronađene izvorne, svjetlije boje i freske koje su bile prekrivene. Također, pristup oltaru bit će drugačiji, tako da bude još veća povezanost sa štovateljima Srca Isusova koji dolaze u svetite. U našem vrtu – jer su zbog veličine morale ostati ovdje – vide se kupole koje se također posve obnavljaju i praktički su gotove. Južno krilo uz Baziliku upravo dobiva crjepove na krov, što je znak da prva konstrukcijska obnova dolazi svomu kraju. Sjeverno krilo koje je zbog odgoda s treće strane dugo čekalo, sada napokon nastavlja s radovima, pa nova nada gori – kaže p. Bilić.

– Svrha Zaklade Anamarija Carević je prikupljanje potpore molitvom i marom, znanjem i darom za veliku obnovu u Palmotićevoj. Tako je i ovaj koncert još jedna prigoda svima, koji ustrajno, velikodušno pomažu, da dadnu još jedan prilog i ujedno podijele s nama najdublju korizmenu emociju i iskrenu molitvu. Prema običaju u Lisinskom ulaznice su po 20, po 16 ili 12 eura, a sav prihod namijenjen je izravno Zakladi i ide za troškove velikoga »gradilišta Srca Isusova«. Svim srcem zahvaljujemo koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog koja se i ovaj put svojim uslugama uključuje u donacije! Hvala svim umjetnicima, pjevačima, glazbenicima koji nam poklanjaju svoje vrijeme i umijeće! Hvala našim medijskim pokroviteljima: Hrvatskom katoličkom radiju, Radio Mariji i Laudato TV – obiteljskoj televiziji! Hvala Večernjem listu i svima koji ljudima prenose ovaj poziv! – veli p. Niko Bilić, objašnjavajući kako nabaviti ulaznice.

– Zahvaljujući našoj marnoj voditeljici Ivani Pavlović Mišetić ulaznice za Requiem mogu se nabaviti bilo preko naše Zaklade Anamarija Carević na telefon 095/3784-789 odnosno e-mail: info@zaklada-anamarija-carevic.hr ili porukom na Facebook, bilo izravno na blagajni u Lisinskom ili preko internetske stranice lisinski.hr. Također vjernici mogu najjednostavnije do ulaznica prije ili poslije mise u sakristiji, kod nas u župi Srca Isusova, ili u župi Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu 110. Najveće je zanimanje na omiljenoj misi u podne u okrilju Bazilike (privremeni ulaz: Draškovićeva 54) svakim radnim danom – rekao nam je p. Bilić.

