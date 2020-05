Bus do Sljemena od sutra ponovno vozi, od ponedjeljka izmjena trase oko Soblinca

Autobusna linija 140 s Mihaljevca prema Sljemenu od sutra ponovno vozi, a prometovat će otprilike svaka dva sata. Red vožnje dostupan je na web stranici ZET-a.

Od ostalih izmjena u javnom prijevozu, od ponedjeljka na posebnoj autobusnoj liniji 33, koja prometuje trasom Gračansko Dolje - Trg žrtava fašizma, u primjeni će biti novi vozni red, koji se također može pronaći na ZET-ovom webu, a autobusna linija 162 od ponedjeljka mijenja naziv u Savski most – Ašpergeri. Vozit će novim voznim redom prilagođenim zahtjevima Gradske četvrti Brezovica, a na području naselja Ašpergeri linija će prometovati kružno trasom od Savskog mosta do okretišta do Ašpergerima te zatim Ulicom Ašpergeri i Pavlići po Potočkoj cesti (deno) u Kraljevečku cetu i dalje uobičajenom trasom do Savskog mosta.

Rekonstruira se raskrižje Soblinečke, Prepuštovečke i Šašinovečke ulice, pa autobusna linija 274 (Dubec – Sesvete – Laktec) od ponedjeljka do završetka radova koji se očekuju za 45 dana, prometovati obilazno. Obilazak se može pronaći na stranicama ZET-a.

- Privremeno će biti uspostavljeno obostrano autobusno stajalište u zoni raskrižja ulica Podolnica i Glavničica, a za vrijeme obilaznog prometovanja, autobus linije 274 neće se zaustavljati na usputnim stajalištima od Cerja do terminala Sesevete. Kako bi se osigurala što bolja prometna povezanost, za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljena izvanredna autobusna linija 274A od Cerja do Soblinca koji će voziti Šašinovečkom, Krapinskom i Ulicom Ivana Granđe.

Zbog istih radova autobusne linije 264 (Dubec – Sesvete – Jesenovec), 270 (Dubec – Sesvete – Blaguša), 271 (Dubec – Sesvete – Glavnica Donja), 272 (Dubec – Sesvete – Moravče) i 273 (Dubec – Sesvete – Lužan) će od ponedjeljka, 18. svibnja u 9 sati do završetka radova koji se očekuju za 45 dana, u oba smjera također prometovati djelomično izmijenjenim trasama. Više na webu ZET-a.