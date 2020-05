Od ponedjeljka u prometu autobusne linije 108, 177 i 263

Autobusne linije 108 (Glavni kolodvor - Savski most), 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) i 236 (Kampus – Čavićeva) ponovno će biti u prometu od ponedjeljka, 11. svibnja.

Osim toga, mijenja se i raspored vožnji na linijama: 101, 102, 107, 109, 110, 115, 118, 120, 125, 127, 128, 129A, 129B, 131, 161, 162, 163, 164, 168, 203, 205, 208, 210, 213, 226, 227, 230, 234, 268, 269, 276, 280 i 281.

Novi vozni red možete provjeriti na internetskim stranicama.

Autobusna linija 162 (Savski most – Ašpergeri – Kupinec) će od ponedjeljka, 11. svibnja u 8 sati do srijede, 13. svibnja u 22 sata, prometovati djelomično izmijenjenom trasom zbog sanacije kolnika Ulice Ašpergeri, tj.Savski most – redovnom trasom do raskrižja Kraljevečke i Potočke ceste – (lijevo) Potočka cesta – (desno) Ulica Pavlići do kućnog broja 35.

U povratku će autobus linije 162 voziti istom, izmijenjenom trasom.

Linija će u svim polascima prometovati do okretišta u Ulici Pavlići kod kućnog broja 35, gdje će se privremeno uspostaviti autobusno stajalište.

Od ponedjeljka, 11 svibnja, autobusna linija 305 (Velika Gorica – Turopolje) će radnim danom i subotom voziti prema novom voznom redu, kojeg također možete pročitati na internetskim stranicama.

Osim toga, autobus se vraća na trasu prometovanja prije radova na mostu u Kučama, odnosno do i od Turopolja prometuje preko mosta u Kučama.