Autom su sletjeli u 30 metara duboku provaliju, pravo je čudo da su preživjeli

– Ne mogu vidjeti mamu jer me ne puštaju k njoj u bolnicu s obzirom na koronu, ali smo se čule mobitelom. Rekla mi je da je bole vrat i glava i da je cijela natučena, ali da je dobro koliko to može biti u ovoj situaciji. Budući da su pali u provaliju dublju od trideset metara, pravo čudo je da su ona i Robert, koji je vozio, uopće preživjeli. Ni ja još ne znam sve informacije, ne znam kako je do toga točno došlo, ali znam da će oboje ostati u bolnici barem još nekoliko dana – kazala nam je jučer popodne kći Zlate P. D. (52), koja je s partnerom Robertom R. (39) u noći na utorak bila sudionica prometne nesreće na Sljemenskoj cesti.

Bilo je oko 1.20 sati kada je Robert zbog, kako je utvrđeno policijskim očevidom, prevelike brzine pedesetak metara prije ugibališta broj četiri izgubio nadzor nad automobilom i s ceste sletio u provaliju. On je u tom prevrtanju djelomično ispao iz vozila i ostao zarobljen ispod vozačkih vrata, a s obzirom na gotovo potpuno uništen automobil, čudo je da su oboje ostali živi i pri svijesti. Suvozačica je nakon početnog šoka uspjela uputiti poziv upomoć na broj 112. Na teren su odmah krenuli vatrogasci, ali i pripadnici HGSS-a. Sama akcija spašavanja potrajala je nešto manje od sat vremena, nakon čega je Zlata prevezena u KBC Sestara milosrdnica, gdje su joj utvrđene lakše ozljede, dok je Robertu pomoć pružena u KBC-u Zagreb.

Iako teže ozlijeđen, i on je izvan životne opasnosti. U komentarima koji su se pojavili ispod tek objavljenih članaka mnogima se provlačilo pitanje što to dvoje odraslih ljudi ima raditi usred noći na Sljemenu, ali tu nema neke prevelike tajne. Kako smo doznali, vraćali su se iz Zagreba Robertovoj kući, a on živi u Bistri. S obzirom na to da im je put preko Medvednice bio kraći nego da su išli okolo pored Zaprešića, odlučili su se za njega. Prema priopćenju PU zagrebačke, glavni krivac za nesreću isključivo je neprilagođena brzina jer Robertu u krvi nisu nađeni tragovi alkohola.