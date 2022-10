Zbog prometne nesreće Novi Zagreb bez tramvaja, uvedena izvanredna autobusna linija

Zbog prometne nezgode na okretištu tramvaja u Zapruđu, tramvaji linija 6, 7 i 8 privremeno ne prometuju Novim Zagrebom. Tramvaji linije 6 od Autobusnog kolodvora prometuju do Žitnjaka, tramvaji linije 7 od Autobusnog kolodvora prometuju Ulicom grada Vukovara do Savskog mosta te tramvaji linije 8 prometuju od Autobusnog kolodvora do Heinzelove.

Uvedena je izvanredna autobusna linija za Novi Zagreb, sa početno - krajnjim stajalištem na križanju Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića.

Zastoj tramvaja koji je nastao vidljiv je i na kamerama Hrvatskog autokluba.

Foto: HAK

Prometni kaos je i na zagrebačkoj obilaznici te u ostatku grada. Podsjetimo, radovi su i na Jadranskom mostu.

Foto: Google Maps

Autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.

