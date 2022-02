ANKETA Kavu ćemo u zagrebačkim kafićima uskoro plaćati i do 20 kuna. Hoćete li ju nastaviti piti?

Cijene rastu. Rastu i računi. Zbog računa za plin koji su u nekim slučajevima narasli i do 400 posto, velik je broj ugostitelja u očajnoj situaciji. Kako iznose, koji se penju i do nekoliko desetaka tisuća kuna, jednosta no ne mogu pokriti, trenutno se nadaju čudu: ili otpisu duga ili njegovom drastičnom smanjenju, odnosno obročnoj otplati. A da bi nastavili poslovati, odnosno da ne bi bili primorani na otpuštanja radnika i stavljanja ključa u bravu, rekli su nam u Udruženju zagrebačkih ugostitelja, bit će prisiljeni dizati cijene kave - i to ne samo zbog visokih režija, već i zbog poskupljenja kave kao sirovine.

Kako smo već pisali, realno je očekivati da će kava s mlijekom sad umjesto dosadašnjih 10 do 12 kuna, koliko zna koštati u kvartovskim kafićama, sad stajati između 18 i 20 kuna. I dok oko nas rastu cijene svega od kruha, mlijeka i ulja sve do tijesta i brašna, mnogi se pitaju hoće li si moći priuštiti taj luksuz. Ipak, tradicija druženja na kavama gotovo je nezaobilazni dio života Zagrepčana.