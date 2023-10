Analizirali smo mogu li nove Tomaševićeve mjere riješiti probleme sa smećem u Zagrebu

Sedam novih mjera koje bi, kako se nadaju, u idućih godinu dana donekle trebale riješiti problem otpada u metropoli predstavio je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević.

I dalje sve na radnicima Čistoće

Grad će tako do kraja 2024. financirati gradnju i postavljanje boksova za otpad onima koji kontejnere ne mogu smjestiti unutar nekretnine, a polupodzemni spremnici zamijenit će zelene otoke na širem području Zagreba, najprije one pretrpane oko zgrada. Svih 150 podzemnih spremnika koji su u centru trebali biti u funkciji još prošlog proljeća bit će postavljeno do svibnja iduće godine, a polovica i do kraja 2023., nakon čega bi plave vrećice po pločnicima trebale postati prošlost. Problem dotrajalog Čistoćina voznog parka i manjak radnika također bi trebao u ropotarnicu povijesti jer do travnja stiže novih 15 kamiona, do ljeta njih još 26, a u planu je zaposliti i od 150 do 200 novih djelatnika.

Odzvonilo je i žutim vrećicama na ogradama i ulicama ispred obiteljskih kuća jer od siječnja i one dobivaju kante za plastiku, a jedna od mjera su i aktivnosti educiranja pa svi kojima i dalje nije jasno kako sustav funkcionira i što im je činiti mogu to saznati instaliraju li aplikaciju Razvrstaj Moj ZG ili prate Čistoćine influencere na Instagramu i Tik Toku.

Konačno, povećavaju se i kapaciteti kažnjavanja. Strogoću će trenirati novozaposleni komunalni redari te posebno educirani radnici Čistoće, a u tome će im pomagati videonadzor nad zelenim otocima i podzemnim spremnicima. Švercanja više nema, poručio je Tomašević, te dodao kako je samo u rujnu ispisano 2056 kazni.Cum grano salis gradonačelnikove najave rješavanja problema dočekane su među radnicima Čistoće.

– Tomašević pokušava uvjeriti Zagrepčane da je model dobar kako bi opravdao plave vrećice. Na žalost, taj isti model bacio je Čistoću na koljena. Uz kamione i ljude nedostaju nam zaštitna i radna oprema, a uvjeti su i dalje loši pa sumnjam da će pronaći nove djelatnike. Ove mjere neće odmah donijeti rezultate, a dok se to ne dogodi, i dalje je sve na nama – kaže Nenad Molc, povjerenik Novog sindikata u Čistoći. Plaćanje bokseva, dodaje, populistička je mjera, a obiteljske su kuće žute kante trebale dobiti odavno.

– Edukaciju građana pozdravljamo, no trebalo bi ih podučavati tek kada Holdingova Uprava i Grad promijene odnos prema njima – zaključuje. A da je zbog novih mjera bijesan, govori nam Renato Petek, zastupnik u zagrebačkom parlamentu.

– Prije pola godine skupštinski su kolege iz Možemo! i SDP-a treći put glasali protiv mog prijedloga da Grad financira bokseve te da se uvede mogućnost postavljanja boljih, polupodzemnih spremnika. A sad se odjednom sve može. Priča se mijenja ili zbog pada rejtinga ili zbog mogućnosti gubitka spora na Visokom upravnom sudu za tipizirane boksove i njihovo plaćanje iz pričuve. A kako je odluka o boksevima nezakonita, iako su suvlasnici podizali kredite naivno smatrajući da je pritisak gradske uprave legalan, neće im se moći vratiti utrošena sredstva. Tomašević je ovim lutanjima Zagrepčane doveo do situacije da će izgubiti povjerenje da sustav gospodarenja otpadom može profunkcionirati jer se zadana pravila mijenjaju kao čarape. A – kaže Petek.

On drži i da za propuste u planiranju, nezakonito djelovanje i gubitak vremena, a riječ je o više od godinu dana, netko mora odgovarati, a sličnoga je mišljenja i Josip Pavlović, predsjednik udruge Ekologija grada.

Priča se vraća na početak

–Sve što je gradonačlenik dosad rekao u vezi tog sustava ne da se nije obistinilo nego je otišlo u dijametralno suprotnom, katastrofalnom smjeru, čemu svjedočimo svakodnevno. Ovo nisu mjere nego još jedan pokušaj zavaravanja Zagrepčana i uvjeravanja u suprotno od onoga što vide – govori Pavlović. Pohvalno je, dodaje, što Grad preuzima financiranje boksova, no smatra da će to usporiti proces, a dosad je niknulo tek oko stotinu boksova.

– Ista je stvar s polupodzemnim spremnicima, koji su Tomaševiću više puta predlagani, no uvjeravao nas je da nisu potrebni. A sigurno će proći godina do ugradnje prvog jer postoji procedura. I podzemnih je spremnika u godinu dana sagrađeno 17, a najavljeno ih je 150. A to što nisu postavljeni u centru jedan je od glavnih razloga zašto sustav ne funkcionira jer kamioni Čistoće svaki dan ondje moraju skupljati plave vrećice pa se u drugim dijelovima grada odvoz otpada preskače – kaže Pavlović.

Nove mjere s nevjericom su dočekali i stanovnici Mjesnog odbora “Bruno Bušić” na Borongaju, koji su se među prvima pobunili protiv plaćanja boksova iz pričuve.

– I gradonačelniku i Čistoći nudili smo rješenje, uvjeravali ih da je jednostavnije postaviti polupodzemne spremnike, čak sam i pronašao tvrtku koja bi to jeftino izvela, no odbijali su to prihvatiti. Sada to pak uvode, očito su shvatili da je odluka da sami financiramo boksove protuzakonita. No priča se time vraća na početak jer da su nas poslušali, čitav bi kvart već imao polupodzemne spremnike. A svi koji su i namjeravali postaviti boksove sada su izgubili povjerenje – poručuje predsjednik MO-a Marinko Blažević.