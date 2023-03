Zovko: Stepinca proglasiti svetim, a ne čekati da netko dođe sebi i prestane politizirati

Proces kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca nužno je otkočiti, završiti, a ne očekivati da netko dođe sebi i da prestane politizirati - izjavila je HDZ-ova europarlamentarka Željana Zovko uoči početka današnje konferencije o liku i djelu Alojzija Stepinca organizirala u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

- Taj je proces zakočen 2016. zbog političke odluke Svete stolice da nastavi približavanje Pravoslavnoj crkvi, ne bi li stigli do Moskve. Vidimo kako se ponaša Srpska pravoslavna crkva i na koji način se općenito pravoslavna crkva, iz Moskve, odnosi prema istini, prema svemu što se događa u Ukrajini. Ja sam i članica grupe za međureligijski dijalog u EP-u i pozvana sam kao članica, i kao Hrvatica, da apsolutno to razjasnimo. Mislim da će ovo pomoći ekumenizmu i međureligijskom dijalogu, i svim onim nevjernicima koji moraju shvatiti činjenice. A lažima se ne može krenuti dalje - poručila je Zovko.

Na konferenciji su govorili mons. Juraj Batelja, koji je predstavio svoju knjigu o Stepincu, mons. Hrvoje Škrlec, savjetnik u Apostolskoj nuncijaturi pri Europskoj uniji, povjesničari dr.sc. Esther Gitman i dr.sc. Robin Harris, te don Ivan Vuček, župnika Krašića.

U izjavi uoči početka konferencije, britanski povjesničar Robin Harris opisao je kako Srbija ima strateški interes da teme iz II. svjetskog rata iskoristi kao oružje (engleski: weaponize) protiv Hrvatske.

- Kad je kardinal Stepinac 1998. proglašen blaženim, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskoj državi to se nije svidjelo, ali su prešli preko toga. Kad je postalo jasno da će biti kanoniziran, patrijarh Irinej poslao je pismo novom Papi i siguran sam da je i sâm bio jako iznenađen što ga je trenutni Papa shvatio ozbiljno. Da je Stepinac tada bio kanoniziran, sve bi to bilo zaboravljeno kao međunarodno pitanje. Drugo, Srbija ima strateški interes da teme iz II. svjetskog rata pretvori u oružje protiv Hrvatske. To onda uključuje i kardinala Stepinca i Jasenovac. Glavni cilj je da ljudi zaborave što se dogodilo 1990-ih i koncentriraju se na ono što se dogodilo 1940-ih. To je vrlo jednostavna strategija, PR strategija. Čestitam, u određenom smislu. Ali ne bismo na to trebali pasti - rekao je Robin Harris.

Iz Srbije već danima stižu pritužbe zbog organiziranja takve konferencije u Europskom parlamentu, a Željana Zovko ih je danas ovako komentirala:

- Neobjašnjivo mi je i neshvatljivo kako ministar vanjskih poslova Dačić može davati takve izjave, ali to me ne zanima. Isto tako sam ostala zapanjena razinom komunikacije u pismu veleposlanstva Srbije u Bruxellesu.