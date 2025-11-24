Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) presrela je telefonski razgovor u kojem se opisuju katastrofalni ruski gubici u području Serebrjanske šume u Luhanskoj oblasti. Tamo se, navodno, potpuno uništavaju cijele jedinice. U razgovoru, jedan ruski vojnik upozorava kolegu da je raspoređivanje u sektor Serebrjanske šume zapravo smrtna presuda. Opisuje kako kroz šumu leže "deseci“ tijela, od kojih mnoga još nose oznake padobransko-jurišne brigade Vostok, prenosi Kyiv Post.

"Uđeš u šumu i tamo je jedan leš na drugom“, kaže vojnik. "Svi momci koji tamo leže imaju istu oznaku – taj je***i Vostok. Leže deseci na sve strane.“ Prema presretnutom razgovoru, ruske padobranske i jurišne jedinice doživljavaju gotovo potpuno uništenje u pokušajima napredovanja kroz šumovito područje. Vojnik prepričava kako je jedna jedinica navodno izgubila cijelu satniju od 200 ljudi. Uz to, vojnik savjetuje sugovorniku da se nikako ne prebacuje u jedinicu koja se bori kod Serebrjanskog.

Drugi nedavni presretnuti razgovori otkrili su sve gore uvjete u ruskoj vojsci. Primjerice, jedan se vojnik žalio na nedostatak osnovne opskrbe zbog čega ljudi pogibaju na dostavnim rutama, dok drugi priznaje da se razni kadrovi - uključujući kuhare - koriste kao pješaštvo u frontalnim jurišima.

Ranije ove godine, Kyiv Post razgovarao je s profesionalnom prisluškivačicom HUR-a. Ona je rekla da su "ludačke“ stvari koje čuje u presretnutim razgovorima stvarne iako često zvuče nevjerojatno. "Ponekad ni sama ne mogu vjerovati riječima koje čujem“, rekla je.