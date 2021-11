Zoki ne može biti šef oporbe, tri su osnovna razloga zašto je to budalasto

Je li danas kod nas gora državna vlast od oporbe ili je pak obrnuto? Prije nekoliko dana to je pitanje izazvalo živahnu raspravu u “malom krugu velikih ljudi” kojem se povremeno priključim kad me put ujutro dovede na Trešnjevku. Sudionici te ćakule u kvartovskom lokalu, obrazovani i ozbiljni ljudi kojima je doista stalo do općeg dobra, izrazili su različita mišljenja. I to u širokom rasponu, od shvaćanja da bi neka druga vlast bila bolja od sadašnje u suzbijanju epidemije i drugih društvenih problema do stajališta da Andrej Plenković i ne upravlja loše, s obzirom na zamršene okolnosti na koje bi opozicija da se popne na vlast slabo reagirala. Naposljetku smo se zdvojno suglasili da unatoč znatnim nedostacima i greškama Vlade u ovoj za društvo zbog pandemije koronavirusa i drugih razloga teškoj situaciji ne možemo ni zamisliti situaciju u kojoj bi na vlast došla koalicija sastavljena od opozicijskih stranaka. Doista, takav politički savez bi s obzirom na stvarni raspored snaga i kapacitet kadrova trebao biti sastavljen od izrazito različitih aktera, kako s međusobno posvađane i raznovrsne ljevice, tako i s političkog centra i radikalne desnice; politički usuglašenu i za društvo plodnu suradnju u eventualnoj zajedničkoj vladi između primjerice Mirele Ahmetović, Domagoja Hajdukovića, Tea Celakoskog i Nikole Grmoje danas je doista teško zamisliti.