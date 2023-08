Znate li što je ''shinrin-yoku'' i kako može utjecati na vaše zdravlje?

Zanimljivosti o šumama su mnoge, a mi vam donosimo nekoliko manje poznatih koje je dobro znati, ali i koje će vas potaknuti da shvatite koliko je važno očuvati i zaštiti ova prirodna bogatstva!

Istraživanja provedena unazad nekoliko godina pokazuju da boravak u šumi jača naš imunološki sustav, no jeste li čuli za well- being trend šumsko kupanje odnosno shinrin-yoku što u doslovnom prijevodu znači ''primiti u sebe šumsko ozračje''. Riječ je naime o trendu koji je nastao 80-ih godina u Japanu, a u fokusu je tehnika koja opušta i povoljno djeluje na fizičko i psihičko zdravlje. Kupanje šumom nije ni vježbanje ni planinarenje, već jednostavan odlazak u prirodu bez ikakvih smetnji, društvenim mreža i svega što nas ''koči''. Dakle čak i kratki boravak u prirodi može utjecati na naše zdravlje. Brojne studije pokazale su da shinrin-yoku ima stvarne zdravstvene prednosti, a nadahnuće i osjećaj ispunjenosti koju čovjek osjeća kada je okružen prirodom stvara osjećaj sigurnosti što potiče opuštanje i smanjuje razinu stresa.

A osim što nam pomažu da se riješimo stresa, šume su i prava riznica ljekovitog bilja koje se još od davnina koristi u medicinske svrhe. Brojni biljni pripravci dobivaju se upravo iz drveća -primjerice eterično ulje jele ublažava dišne tegobe i opušta mišiće dok hrastova kora pomaže smirenju upala kože i sluznica.

Šume nam pružaju brojne blagodati pa kako završiti nego jednim motivirajućim citatom Martina Luthera Kinga: ''Čak i kada bih znao da će sutra doći smak svijeta, posadio bih stablo jabuke''.

