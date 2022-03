'Znam kako funkcionira Putinov um, a na akademiji su nam pokazali kako seksom zavesti mete'

PR menadžerica Aliia Roza (37) rođena je za vrijeme SSSR-a i tvrdi da je s 18 godina krenula u školu za tajnog agenta na vojnoj akademiji u blizini Moskve.

Tvrdi da je u ranijim dvadesetim godinama obavljala misije kojima je bio cilj zaštiti ljude i sprječavati ulazak droge iz Afganistana. Zbog posljednje misije, u kojoj je zadatak bio infiltrirati se u moćnu narko bandu, morala je napustiti zemlju zbog svoje sigurnosti.

Roza je za The Sun ispričala kako je bila špijunka režima Vladimira Putina te da su je na akademiji 'učili seksualnim tehnikama' kako bi bila uspješna u poslu.

- Kada sam imala 18 godina, poslana sam na vojnu akademiju gdje sam proučavala sve specijalne tehnike. Pokazali su nam kako zavesti, manipulirati, uvjeriti ljude, pucati iz različitih oružja, baviti se borilačkim vještinama i kako biti savršen vojnik na terenu - rekla je Roza i dodala da je na akademiju otišla zbog obiteljskog porijekla.

- Moj djed je narodni heroj Drugog svjetskog rata i njegovo je ime zapisano u spomeniku u Staljingradu - rekla je.

Tvrdi da je na akademiji bila među samo nekoliko žena koje su prošle obuku za specijalne agentice i gdje su je naučili da do kraja iskoristi svoj dobar izgled. Kaže kako svakoj ženi može pokazati kako da se muškarci zaljube u njih i zaprose ju.

- Intriga, tajna, misterija... ali morate biti najbolji u seksu. To su nas učili na akademiji. Nisu nam samo rekli, nego su nam i pokazali. Način zavođenja je planirana strategija i zahtijeva vrijeme i korak po korak. Seksualni odgoj je bio jako važan jer moraš biti najbolji ljubavnik, kako bi zaveo? - rekla je dodajući kako svoju metu trebate natjerati da vam da informaciju koju trebate.

Svojim je tehnikama, tvrdi, zavela i vođu narko bande, izvjesnog Vladimira. Sve je krenulo loše nakon što su njene informacije dovele do nekoliko uhićenja što su Vladimirovi prijatelji povezali s njom i razotkrili je kao tajnog agenta. Odveli su je u šumu i pretukli te zbog toga ima ožiljak iznad oka. Kaže kako joj je Vladimir spasio život spriječivši prijatelje da je ne ubiju, no on je nakon nekoliko mjeseci pronađen mrtav. On ju je upozorio prije toga da mora napustiti Rusiju zbog svoje sigurnosti i to je učinila. Prvo je pobjegla u Tursku, pa se skrivala po drugim lokacijama u Europi i na kraju je otišla na Beverly Hills.

Sunu je pokazala fotografije s vojne akademije, no nema čvrstih dokaza kojim bi potvrdila svoje tvrdnje da je bila špijunka. Govori i kako vjeruje da razumije način na koji funkcionira um Vladimira Putina budući da je prošla sličnu špijunsku obuku kao i on.

- Vidjeli ste toliko fotografija gospodina Putina kako polugol jaše konja, roni oceanima, puca iz različitih oružja i pokušava biti poput superheroja koji je jako sličan Jamesu Bondu. Svaki Rus želi biti poput Jamesa Bonda i želi nositi skupa odijela po mjeri, piti Martini i imati lijepe žene oko sebe te u isto vrijeme da može letjeti vojnim zrakoplovima i pucati iz različitih oružja. To je brend. Tako je Putin godinama gradio taj brend kako bi ga ljudi obožavali. I to je također jedna od tehnika kako biti super specijalni agent - rekla je.