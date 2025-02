Značajan korak za budućnost. MOL Grupa uspješno testirala proizvodnju HVO-a i SAF-a

MOL Grupa proizvela je dizelsko gorivo koje sadrži hidrotretirano biljno ulje (Hydrotreated Vegetable Oil - HVO) i održivo avio gorivo (Sustainable Aviation Fuel - SAF) u Slovnaftovoj rafineriji u Bratislavi. Kvalitetu proizvoda potvrdila je analiza radioizotopa koju je proveo neovisni specijalizirani laboratorij Isotoptech Zrt. Uspješan proizvodni test potvrđuje da je MOL Grupa tehnološki spremna za proizvodnju alternativnih sintetičkih goriva, što je dio dugoročne grupne strategije „SHAPE TOMORROW“.

U rafineriji u Bratislavi uspješno je proizveden biodizel HVO biljnog podrijetla. HVO je proizveden korištenjem ulja iz ljuski indijskih oraščića, a tako dobivena biokomponenta prerađena je zajedno sa sirovom naftom. MOL Grupa već godinama koristi takozvani koprocesing proces u rafineriji Dunav u Százhalombatti. Taj proces smanjuje emisije tradicionalnih goriva miješanjem biljnih ostataka, budući da se bio i fosilne komponente izravno obrađuju istovremeno tijekom proizvodnje. Test proizvodnje bio je uspješan – laboratorij Isotoptech Zrt u Mađarskoj analizirao je dizelski proizvod i potvrdio da sadrži potreban omjer HVO-a.

Istodobno, rafinerija MOL Grupe u Bratislavi provela je još jedan proizvodni test, u kojem je korišten koprocesing proces za proizvodnju održivog avio goriva (SAF). U ovom slučaju, kompanija je također stvorila vrijednost iz otpada – djelomično rafinirano jestivo ulje prerađeno je zajedno s tradicionalnom sirovinom. Test je dokazao da je proizvodna jedinica u rafineriji u Bratislavi, koja se koristi za proizvodnju standardnog avionskog kerozina, također prikladna za proizvodnju održivog avio goriva.

"Tehnološki smo spremni za proizvodnju biodizela biljnog podrijetla, kao i održivog avio goriva. Ovo bi moglo otvoriti novo poglavlje u održivim nastojanjima MOL Grupe – našim kupcima nudimo sve raznovrsnija i kvalitetnija goriva, čime doprinosimo pametnoj energetskoj tranziciji," izjavio je Csaba Zsótér, viši potpredsjednik za goriva u MOL Grupi.

"Činjenica da je Slovnaft uspješno prošao ovaj test potvrđuje našu poziciju kao važnog igrača u regiji srednje i istočne Europe. Kompetencije u kemijskoj proizvodnji koje smo stekli tijekom duge povijesti kompanije moramo sačuvati i razvijati u skladu sa smjerom u kojem se kompanija kreće i budućnošću koju želimo stvoriti," rekao je Gabriel Szabó, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Slovnafta i potpredsjednik poslovne djelatnosti Rafinerija i marketinga MOL Grupe.

Trenutačno, vrlo malo rafinerija u svijetu proizvodi SAF, čime je Slovnaft postao jedna od prvih rafinerija sposobnih za proizvodnju zrakoplovnog goriva koje ispunjava kvalitativne zahtjeve za SAF. U kontekstu ekoloških ciljeva EU-a, SAF bi od ove godine trebao činiti 2 % ukupne potrošnje zrakoplovnog goriva, a taj će se postotak postupno povećavati svake godine. Predviđeno je da SAF dosegne udio od 6 % do 2030., 20 % do 2035., i 70 % do 2050. Ovi zahtjevi primjenjivat će se na sve letove koji polaze iz EU-a, bez obzira na odredište. Slovnaft, kao i MOL Grupa, također surađuje s Fakultetom aeronautike Tehničkog sveučilišta u Košicama na testiranju SAF zrakoplovnog goriva.