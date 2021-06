Zlata Đurđević: Sve je ovo igrokaz. Samo tražimo da se dva predsjednika dogovore

Nakon što je danas saslušao programe te ispitao četvero kandidata za novog predsjednika Vrhovnog suda, jer je peti kandidat Boris Vuković odustao od kandidature, saborski Odbor za pravosuđe većinom glasova nije podržao nikoga, ni Zlatu Đurđević ni Lanu Peto Kujundžić, ni Šimu Savića, ni Snježanu Rizvan. Prije glasanja jedino je član Odbora Nikola Grmoja (Most) kazao da podržava svih četvero kandidata, dodavši da je jasno da bez dogovora predsjednika države i premijera neće biti izlaza iz ove situacije niti izbora čelne osobe Vrhovnog suda.

“Ne mogu biti tajni kandidat”

– Potrebno nam je prevođenje hrvatskog sudstva iz tranzicijskog razdoblja u razdoblje vladavine prava i stoga sam za to predložila brojne mjere. A krajnji cilj trebao bi biti vraćanje povjerenja građana u sudstvo. Trebamo pravosuđe koje će biti učinkovito, transparentno, odgovorno i stručno. A ključno za vraćanje povjerenja u pravosuđe jest transparentnost. Hrvatska je u tome najlošija u EU. Imamo najniži broj odluka dostupnih na internetu – kazala je Đurđević tijekom predstavljanja svog programa te ispitivanja, što je trajalo više od dva i pol sata.

Istaknula je da se zalaže i za otvoren te transparentan odabir sudaca, što, kako je rekla, sada nije slučaj. Osvrćući se na prvi izborni krug i ulogu predsjednika Milanovića u njemu, što je bilo pitanje pristiglo iz redova HDZ-a (Damir Habijan), a glasilo je – zašto je pristala biti sudionica postupka koji nije sukladan zakonu, Đurđević je uzvratila:

– To je najteža optužba koja je stigla iz političkih krugova. Nisam prekršila ni zakon ni Ustav. Koja je to radnja kojom sam prekršila zakon? Na prvi se poziv nisam bila dužna javiti. Moj postupak započeo je onog trenutka kada me predsjednik pozvao i pitao želim li biti kandidatkinja. Prvi poziv već je bio krenuo. Kada sam pristala biti kandidatkinja, čekala sam drugi poziv i javila se na njega jer je Ustavni sud odlučio da će se javni poziv ponoviti. Glavna i jedina zadaća sudaca i predsjednika Vrhovnog suda jest da se drži Ustava i zakona. Nikakvi pregovori i rasprave s političkim tijelima koja provode ovaj izbor ne mogu doći u obzir niti se od mene može tražiti da budem tajni kandidat. A čini mi se da cijela ova rasprava vodi upravo tome da smo se predsjednik države i ja dogovorili. Na to ne mogu pristati, kao što se nadam da ni Hrvatska na to ne može pristati.

Pokušavalo ju se “uhvatiti” u nedosljednosti vezano uz njezino mišljenje o tome je li naše pravosuđe neovisno (pitanje Marije Jelkovac), na što je ponovila kako smatra da je naše pravosuđe neovisno, ali da, ono što je u programu i navela, percepcija javnosti nije takva.

Naglasila je da pri izboru čelnika Vrhovnog suda uvjeti trebaju biti: izvrsnost, kvalificiranost i neovisnost.

– Imam realna očekivanja. Često sam i dosad surađivala s državnim tijelima koja su koristila moja znanja i iskustvo. Ako smatrate da ispunjavam ove uvjete, onda me izaberite. Imam bogat profesionalni akademski život i ne znam hoću li biti na gubitku na budem li izabrana – rekla je u jednom trenutku Đurđević.

Odgovarajući pak na pitanja Karoline Vidović Krišto, između ostalog i ono – je li nakon osamostaljenja Hrvatske ‘91. JNA bila legalna ili agresorska vojska, Đurđević je odgovorila da su to pitanja političke naravi, a da ona kao kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda ne može ulaziti u političke rasprave.

– Ja sam ovdje da se procijeni moja neovisnost, stručnost i integritet – naglasila je Đurđević poslije, dodavši: “Sve je ovo igrokaz za javnost. Samo tražimo da se dva predsjednika dogovore. To ne smije biti tako.”

Nakon razgovora s članovima Odbora Đurđević je novinarima kazala: “Čini mi se da se ne shvaća da suci moraju biti birani samo prema kriterijima izvrsnosti i neovisnosti. Bilo kakva politička podobnost ne može i ne smije biti argument. Drago mi je da sam imala prilike pokazati i dokazati da u niti jednom trenutku nisam sudjelovala u nezakonitoj proceduri. Najveća pouka svega ovoga trebala bi biti da ne može biti političkih dogovora mimo propisanih procedura i zakona.”

Efikasnost i brzina

Uslijedio je razgovor s ostalim kandidatima, pri čemu je Peto Kujundžić ocjenjujući rad aktualnog čelnika Vrhovnog suda Đure Sesse, kazala: – Mogla bih reći da je bio nevidljiv. Trebao je biti i dostupniji ostalim sudovima.