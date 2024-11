Vjetar i snijeg stvaraju probleme: Ograničenja za određena vozila na A1

Vremenska prognoza u većem dijelu Hrvatske danas se promijenila. Nema više suhog vremena, tijekom dana padala je kiša pa su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. HAK piše da u Lici mjestimice pada snijeg, a zimski su uvjeti na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta u tom području. U priobalju puše jak vjetar, a zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Podsjetimo, od 15. studenog obvezna je zimska oprema na vozilima, a upozorava se i vozače da prilagode brzinu i način vožnje.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto može se voziti: teretni automobili s priključnim vozilom mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok te državnim cestama DC50, DC1 i DC59 preko Gračaca prema Kninu i Kistanju te na čvor Benkovac (A1); ostala vozila koja imaju propisnu zimsku opremu (osim motornih vozila bez propisane zimske opreme i teretnih automobila s priključnim vozilom) mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok te državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina; osobna vozila koja imaju propisanu zimsku opremu mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok te državnim cestama DC50, DC27, DC54 i DC8 preko Gračaca, Zatona Obrovačkog i Jasenica na čvor Posedarje (A1).

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su: Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; Paški most (DC106).

Zbog vjetra: na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina); na Krčkom mostu (DC102), državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama (I. skupina), a između Senja i Karlobaga dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet motornim vozilima bez propisane zimske opreme i promet teretnih automobila s priključnim vozilom na mnogim cestama, a detalje možete provjeriti OVDJE.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Sesvete iz smjera Goričana, a na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoreni su izlazni kraci čvora Oštrovica iz smjera Rijeke i Zagreba (u smjeru Krka/Crikvenice) i izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata.

