Hezbollah gađao izraelsku zračnu bazu, raste broj mrtvih u Bejrutu. Netanyahu odgodio put u New York

Tijek događaja:

09:16 - Broj mrtvih u izraelskom napadu na južni Bejrut u petak popeo se na 45, priopćilo je u nedjelju libanonsko ministarstvo zdravstva. Hitne službe još uvijek pretražuju ruševine. Dan ranije, prema podacima ministarstva, broj mrtvih iznosio je 38, navodi CNN.

09:14 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgodio je svoj put u New York na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda zbog eskalacije napetosti s Hezbollahom. Premijer je već odgodio svoj odlazak s utorka na srijedu, ali "za sada" planira otići u petak, rekao je izraelski dužnosnik za CNN.

09:00 - Katarska televizija Al Jazeera objavila je u nedjelju ujutro da su izraelski vojnici upali u njezino dopisništvo u Ramali na Zapadnoj obali s nalogom da se mora zatvoriti u roku od 45 dana. Televizija je uživo prenosila kako vojnici upadaju u ured i predaju nalog jednom zaposleniku da bi se prijenos u tom trenutku prekinuo.

Sindikat palestinskih novinara je u priopćenju osudio tu akciju rekavši da je "samovoljna odluka vojske novo nasilje nad radom novinara i medija koji su otkrivali okupacijske zločine protiv Palestinaca". Izraelske vlasti su u svibnju prošle godine izvršile raciju u hotelskoj sobi u Jeruzalemu koju je koristila Al Jazeera uz obrazloženje da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

HAPPENING NOW:



Israeli soldiers are raiding Al Jazeera’s office in Ramallah and forcing it to stop broadcasting in the West Bank for 45 days.



Israel is planning something terrifying across the West Bank, and doesn’t want the world to see. pic.twitter.com/mVr07W6A6M