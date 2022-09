Žena se požalila na zgradu iz pakla: Zidovi su kao od papira, čujem svaku riječ od susjeda

Ako živite u stambenoj zgradi, normalno je da ponekad čujete što se događa u stanovima oko vas, no u nekim je zgradama to očito izraženije. Jedna žena se požalila na Redditu kako ne može više Živjeti kraj svojih susjeda jer su zidovi kao od papira te da čuje doslovno sve što susjedi razgovaraju ili rade u stanu.

- Ovo nisu susjedi iz pakla nego više je stan iz pakla, no tek smo se uselili u potpuno novu zgradu. Tu smo dva mjeseca i brzo smo shvatili da su zidovi i podovi kao od papira napravljeni. Imamo samo susjede ispod nas, no čujemo doslovno svaki njihov korak. Kad pričaju na telefon, čujemo svaku riječ, glazbu, televiziju, filmove, baš sve i to potpuno jasno. Očajnički se želimo preseliti. Planiramo kupiti kuću kad nam najam istekne, no dotad ćemo spavati s čepićima u ušima i uz zvuk bijelog šuma - napisala je žena na Redditu.

Mnogi su iskazali suosjećanje s njom te su se složili da je problem u jeftinoj gradnji.

- Sve dok se ljudi kao većina ne počnu žaliti i ozbiljno zahtijevati promjene po ovom pitanju, stvari se neće promijeniti jer će potražnje za stanovima uvijek biti. Mnogi ljudi također nisu svjesni svojih prava kao stanara. I da, ljudi misle da je gornji kat krajnje rješenje, ali ne. Mnogo je priča o ljudima koji su se preselili na gornji kat očekujući mir i tišinu da bi na kraju bili u još gorem paklu - jedan je od komentara.