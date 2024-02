Žena se kupala s morskim lavovima pa ju napao morski pas: 'Čuo sam vrisak, a onda vidio krv'

Jedna je žena hitno helikopterom prebačena u bolnicu na operaciju nakon što ju je ugrizao tigrasti morski pas dok se kupala s morskim lavovima na popularnoj plaži Jurien Bay sjeverno od Pertha u zapadnoj Australiji u ponedjeljak oko 11.50 sati po lokalnom vremenu.

Žena u dobi od 40 godina zadobila je teške tjelesne ozljede budući da ju je morski pas ugrizao za nogu, a u trenutku napada bila je u vodi do struka. Sudjelovala je u turi s morskim lavovima na obližnjem otoku Sandland kada se dogodio napad.

Turistički brod dovezao ju je do obale nakon čega su je preuzeli bolničari te je hitno prevezena u zdravstveni centar Jurien Bay. Helikopterom je nakon toga prebačena u bolnicu Royal Perth u kritičnom stanju.

Kane Krollig, kapetan broda Turquoise Safaris promatrao je turističku grupu kada je čuo vrisak žene. 'Pogledao sam, vidio sam krv i dao znak posadi da okupi sve', rekao je za Perth Now. 'To je bilo vrlo zastrađujuće iskustrvo za sve na brodu', dodao je.

Zbog napada zatvorene su plaže između North Heada i Sandy Capea. Ta regija nije imala smrtonosni napad morskog psa od 1967. kada je mladi podvodni ribolovac ubijen kod North Heada, prema riječima predsjednika Shire of Dandaragan Tonyja O'Gormana.

- Uvijek će biti morskih pasa u blizini. Ulazimo u vodu znajući to i to je samo jedan od rizika, ulazimo znajući da je to njihov dom i lovište - kazao je.

