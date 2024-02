Strašni podaci: Zelenski otkrio koliko je u ratu poginulo ukrajinskih vojnika

Od početka ruske invazije ubijena je 31.000 ukrajinskih vojnika, izjavio je Volodimir Zelenski, dodajući kako neće otkriti broj ranjenih jer bi to bila prevelika pomoć za daljnje vojne planove Moskve. Radi se o rijetkosti, jer ukrajinski čelnici obično izbjegavaju izlaziti u javnost s brojevima ubijenih.

Zelenski se javnosti obratio nedugo nakon ministra obrane Rustama Umerova koji je otkrio da pola svih zapadnih pošiljki Ukrajini kasni, što Ukrajinci plaćaju životima i teritorijem, piše BBC. "Činimo sve, moguće i nemoguće, ali kašnjenje nam šteti" kazao je Umerov, ističući kako ta situacija Rusiji daje prednost u "matematici rata".

Njemački ministar obrane Boris Pistorius u studenom je rekao da plan o dostavljanju milijun komada municije do ožujka neće biti ostvaren, a Europska unija u siječnju je izjavila da će do kraja roka Kijev dobiti otprilike pola od obećanog. Josep Borrell, šef vanjske politike EU-a, za to krivi nedostatak proizvodnih kapaciteta, no generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg tvrdi da zemlje saveznice napreduju na tom polju.

Ukrajina se i prije žalila na nedostatnu vojnu pomoć, a Zelenski je jednom prilikom rekao da je upravo nedostatak oružja razlog zašto protuofenziva nije počela na vrijeme. Ukrajinske trupe morale su se povući i iz ključnog grada na istoku Avdiivke, za što je također okrivljen Zapad, to jest sve manje zalihe oružja koje se šalju Ukrajini.

Zapadni čelnici pak tvrde da se i Rusija muči s opskrbom vojske dovoljnim količinama municije i oružja. "Ruska domaća proizvodnja trenutno nije dovoljna da zadovolji potrebe rata u Ukrajini" ustvrdio je neimenovani dužnosnik. Kazao je i da je Moskva povećala proizvodnju samo kratkoročno, no još uvijek nema dugoročno rješenje.

