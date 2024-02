Zelenski najavio novu protuofenzivu: 'Ne mogu vam reći detalje, ali plan je jasan'

Ukrajina ima jasan plan za novu protuofenzivu protiv ruskih snaga, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da ne može javno otkriti detalje. Kijevske su snage prošle godine izvele protuofenzivu, ali nisu uspjele probiti pripremljene obrambene linije na jugu i istoku, teritorijima koje su okupirali Rusi.

"Rusija će pripremiti protuofenzivne operacije početkom ljeta, ili krajem svibnja ako bude mogla. Oni će se pripremiti. Mi ćemo se pripremiti za njihov napad. Njihov napad koji je počeo 8. listopada nije donio nikakve rezultate, vjerujem. Mi ćemo sa svoje strane pripremiti naš plan i slijediti ga", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Kijevu. "Postoji plan (za protuofenzivu), plan je jasan, ne mogu vam reći detalje", izjavio je.

Rekao je kako je smjena šefa ukrajinske vojske početkom ovog mjeseca bila povezana s novim planom djelovanja na bojnom polju. "Ovaj plan se odnosi na promjenu upravljanja, postoje odgovarajuće promjene. Nekoliko planova će biti pripremljeno zbog curenja informacija", rekao je Zelenskij ne navodeći detalje. On je ranije rekao da su planovi Kijeva za provođenje protuofenzive prošle godine procurili i završili "na stolu u Kremlju" prije nego što je operacija uopće započela. Nije rekao kako je došlo do tog curenja.

Zelenski je također također rekao da su rotacije vojnika ključne za ratne napore i da Ukrajina treba bolje pripremiti svoje pričuvne snage."Moramo pripremiti pričuvne snage. One nisu pripremljene kako treba, i to je također činjenica. Sada je najteži trenutak za naše jedinstvo i ako se svi raspadnemo izvana i ne daj Bože iznutra, onda će to biti najslabiji trenutak. To se još nije dogodilo", rekao je Zelenski.

"Treća godina je prekretnica. Godina izbora, defokusiranja, svega odjednom, izazova izvana, iznutra... Vjerujem da će o ovoj godini ovisiti kako će rat završiti" zaključio je ukrajinski predsjednik. Što se tiče pomoći iz SAD-a, rekao je da "postoji nada u pogledu Kongresa, i siguran sam da će biti pozitivna... Oni znaju da trebamo potporu u roku od mjesec dana. Kad govorimo o američkoj pomoći, moramo shvatiti da se ne radi o financijskim rezervama, nego o oružju... Samo ćemo biti oslabljeni na bojnom polju... A ja ovdje nemam rezerve, imamo oružje koje imamo".

"Što se tiče (pitanja o mom) legitimitetu, to nije mišljenje zapadnih partnera ili bilo koga unutar Ukrajine. To je narativ i program Ruske Federacije", ustvrdio je Zelenski. "Sve obavještajne agencije G7 imaju relevantne dokumente. U osnovi je jasno da je ovo ruski program. Svi su protiv njega (dovođenja legitimiteta u pitanje), apsolutno svi".

