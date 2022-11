Žele potaknuti rast nataliteta: Dva grada i jedna općina plaćaju parovima pomognutu oplodnju

Grad Split sufinancirat će od 2023. godine medicinski pomognutu oplodnju. Naime, mnogi parovi pokušavaju postati roditelji i nakon nekoliko neuspjelih postupaka, kada nemaju više pravo na postupak medicinski pomognute oplodnje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, što je velik udarac na kućni budžet, pa će im Grad, nastojeći time poboljšati i porazna demografska kretanja, pokriti dio troškova. A situacija je uistinu alarmantna. Split je u posljednjih deset godina izgubio 10.100 stanovnika. Što se tiče odnosa rođenih i umrlih, u istom razdoblju preminulo je oko 3000 građana više nego što je rođeno beba.

Pomažu kada HZZO ne plaća

– Usuglasili smo s gradonačelnikom Ivicom Puljkom da će od 2023. godine Split dobiti Fond za subvencioniranje medicinski pomognute oplodnje. Fond će iznositi 600.000 kuna. Pravilnik ćemo još dodatno uskladiti s gradonačelnikom prije nego što raspišemo natječaj. Inače, HZZO pokriva troškove četiri postupka, i to ženama koje imaju do 42 godine. Ja predlažem da Grad Split sufinancira postupke ženama s prebivalištem u Splitu do 44. ili 45. godine, ali i ujedno da sufinancira postupke parovima koji su već iskoristili postupke koje financijski pokriva HZZO, kakvih je nažalost puno – rekao nam je Davor Matijević, splitski gradski vijećnik iz redova SDP-a, koalicijskog partnera vladajućeg Centra, koji je još u predizbornoj kampanji obećao ovu pronatalitetnu mjeru.

Objašnjava da HZZO u potpunosti plaća četiri postupka ako se rade u KBC-u, a mnoge žene u drugom stanju ostaju tek nakon više puta ponovljenih postupaka medicinski pomognute oplodnje. Moraju ih plaćati, što mnoge obitelji iznimno financijski iscrpljuje, a dio njih i nema novca.

– Cijene su visoke. Sam postupak je oko 10.000 kuna, a daljnja cijena ovisi o terapijama koje se individualno prilagođavaju svakoj ženi. Na kraju, ukupna cijena kreće će od 14.000 do 16.000 kuna. To je zaista velik iznos. Zato sam predložio da Grad Split financijski pomogne – kaže Matijević.

Grad Split će za dodatna tri postupka sufinancirati 80% ukupnih troškova ako se postupak provede u splitskom KBC-u, 60% ako se postupak provede u nekoj od privatnih ustanova s područja Splita te 40% (najviše do 7500 kn) u postupcima provedenima u nekoj od zdravstvenih ustanova s područja RH ili zemalja Europske unije.

Matijević iznosi podatak da gotovo 20% parova u Hrvatskoj ima problema s neplodnošću te se procjenjuje da ih je između 80.000 i 100.000 pa ulaganje u medicinski pomognutu oplodnju ima višestruko opravdanje.

Kakva je situacija na razini Republike Hrvatske, provjerili smo u Ministarstvu zdravstva. Prema zadnjem statističkom izvješću, a riječ je o postupcima provedenima u 2020. godini, u 16 ovlaštenih MPO ustanova u Republici Hrvatskoj realizirano je 6568 postupaka medicinski pomognute oplodnje iz kojih je rođeno 1540 djece. A što plaća HZZO?

"U Republici Hrvatskoj liječenje medicinski pomognutom oplodnjom (MPO) na teret HZZO-a obuhvaća četiri ciklusa intrauterine inseminacije (IUI) i šest ciklusa izvantjelesne oplodnje (IVF/ICSI), dodatno uključujući i sve embriotransfere bez obzira na broj ciklusa. Vezano za podatke o broju i vrsti provedenih MPO postupaka u ovlaštenim MPO ustanovama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo svake godine prikuplja i analizira podatke o vrsti, broju i ključnim pokazateljima kvalitete i uspješnosti liječenja neplodnosti metodama MPO, kao i podatke o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima, a sumarna statistička izvješća rade se za razdoblje od unatrag dvije godine kako bi se uvrstili podaci o djeci rođenoj iz MPO postupaka", izvijestili su nas iz Ministarstva zdravstva.

Split nije prvi veliki grad koji sufinancira medicinski pomognutu oplodnju.

Potpora mladim obiteljima za troškove medicinski pomognute oplodnje u Gradu Osijeku uvedena je 2021. godine. Za nju je u proračunu Grad Osijek do sada osigurao milijun kuna, odnosno po 500.000 tisuća kuna za svaku godinu.

Grad Osijek, kao što će i Split, sufinancira troškove medicinski pomognute oplodnje samo u slučaju kada se ne provodi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

"Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje odobrava se temeljem podnesenog zahtjeva kojemu se obavezno prilaže medicinska dokumentacija o provedenom postupku i računi troškova vezani uz postupak provedene medicinski pomognute oplodnje izdani od ovlaštene zdravstvene ustanove, liječnika specijalista ginekologa ili ljekarne", objasnili su nam u Gradu Osijeku, gdje se sredstva korisnicama odobravaju retroaktivno. Pravo na njih imaju parovi u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, državljani RH s prebivalištem u Osijeku.

Grad Osijek sufinancira troškove medicinski pomognute oplodnje koja je provedena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi na području grada Osijeka u iznosu od 60% ukupnih troškova, ali ne više od 9000 kn. Za troškove medicinski pomognute oplodnje koja je provedena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi na području Republike Hrvatske sufinancira iznos od 50% ukupnih troškova, ali ne više od 7500 kn, a za troškove medicinski pomognute oplodnje koja je provedena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u inozemstvu u iznosu od 50% ukupnih troškova, ali ne više od 7500 kn.

Bračni ili izvanbračni partneri u tekućoj godini mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova za najviše dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje.

Od početka provođenja mjere Grad Osijek je zaprimio i odobrio 27 zahtjeva za sufinanciranje medicinski pomognute oplodnje, od čega su tijekom 2021. zaprimili 16 zahtjeva, a 2022. godine 11 zahtjeva. Podatke o rođenoj djeci nakon provedenog postupka nemaju.

Još postoji nelagoda

Općina Gradac u Makarskom primorju ovu je pronatalitetnu mjeru uvela 2019. godine.

– Broj novorođene djece u našoj općini se povećao, ali moram biti iskren i reći da nije zbog te mjere. Ipak, moram reći da su dva para koja su koristila mjeru sufinanciranja medicinski pomognute oplodnje dobila djecu, što nam je svima izuzetno drago – rekao nam je Matko Burić, načelnik Općine Gradac.

Godišnje mjeru koriste tek oko dva-tri para.

– Ne znam razlog, ne vjerujem da nema parova koji idu na postupak, već da još uvijek postoji određena doza nelagode ili straha da se u malom mjestu ne počne pričati kako idu na postupak. Ja ovim putem pozivam sve koji su u postupku medicinski pomognute oplodnje da se jave Općini, donesu dokumentaciju kojom to dokazuju i mi ćemo im sredstva uplatiti, a ja im jamčim diskreciju. Trebamo javno prikazati koliko smo isplatili, a ne kome smo isplatili, zato stanovnike svoje općine ovim putem javno pozivam da se slobodno jave – pozvao je Burić.

Općina Gradac nije postavila ograničenja, plaća li im postupak još uvijek HZZO ili ne, već svima koji ispunjavaju uvjete isplaćuju jednokratnu pomoć od 5000 kuna.

– Znam da je postupak znatno skuplji i da to nisu velika sredstva, ali mi smo taj iznos odredili u skladu s našim proračunom. Planiramo ga povećavati – najavio je Burić.