Zekanović za zabranu pobačaja prikupio 10 potpisa

Četiri žene i jednog muškarca u Čakovcu poškropio je svećenik, u blagoslovu, svetom vodom, kako bi u tom gradu obilježili početak kampanje “40 dana za život”. Nije blagoslovio samo “ljubitelje života”, kako su se sami nazvali oni koji će čitave korizme bdjeti i moliti na 35 lokacija u 33 hrvatska grada, već i njihove transparente. “Dragocjena si u mojim očima”, stoji na jednom kojeg potpisuje sam Bog, “Za mene se vrijedi boriti” natpis je na velikoj fotografiji bebe, a istaknuli su i broj telefona na koji se mogu javiti trudne žene koje trebaju pomoć.

Bdjenje pred bolnicama

“Milost za sve one koji su uključeni u grijeh pobačaja” molit će se ovih 40 dana, objavili su iz inicijative, u kojoj je od prošle godine novost Straža svetog Josipa, u koju se posebno pozivaju muškarci “na stražu za nerođene i za njihove majke”. Oni su prvu smjenu odradili prekjučer u Vinogradskoj u Zagrebu, gdje će biti svake sljedeće srijede od 22 do 23 sata. Pridruživat će se tada ispred KBC-a Sestre milosrdnice drugim protivnicima pobačaja, koji će ondje bdjeti 24 sata dnevno. Jedina je to, zapravo, od 35 zdravstvenih ustanova u kojoj će se bdjenje uzeti u doslovnom smislu te riječi jer, izuzme li se Klinika za ženske bolesti i porode u Splitu gdje se vikendom dežura non-stop, ispred ostalih će se bolnica protivnici pobačaja okupljati uglavnom preko dana. U Dubrovniku, primjerice, bdjet će od 16 do 19 sati, u Gospiću od 12 do 16, dok će ispred većine ustanova stajati od ranog jutra do predvečerja.

– Pozivamo vjernike na okupljanje da u molitvi križnog puta, javnom pokorom, činimo zadovoljštinu za grijeh pobačaja u našem narodu – da se priključe kampanji, pozvala je zainteresirane Petra Milković, izvršna direktorica inicijative “40 dana za život” i dopredsjednica udruge “Hrvatska za život”. A pozvao ih je sa saborske govornice i Hrvoje Zekanović, zastupnik Hrvatskih suverenista koji će se i sam priključiti bdjenju.

– Inicijativa ima moju apsolutnu podršku i ovo neće biti prvi put da ću im se priključiti – kaže nam Zekanović, koji je, podsjetimo, za Zakon o pobačaju ovog mjeseca prikupio tek deset potpisa saborskih kolega. Je li razočaran, pitali smo ga.

– Kad sam potpise prikupljao prije dvije godine, bilo ih je sedam, tako da je ovo porast od 30 posto. Nisam ni očekivao da ću skupiti 30 potpisa, koliko mi je bilo potrebno, ali smatram da se o ovoj temi stalno mora govoriti, da se javnost mora senzibilizirati, život počinje od začeća – objašnjava nam Hrvoje Zekanović, koji je pribavljanjem potpisa za zabranu pobačaja još nešto primijetio. – Vidio sam na koga mogu računati. Odnosno, tko samo voli glasove katolika, a tko gdje stvarno stoji – kaže Zekanović, kojem je, kako sam kaže, tema pobačaja najvažnija. Odnosno, tema je to svih tema, kaže, iako zna da “politički to nije mudro”. – Suverenisti jesu opcija bez “ali”, i dok god budem u politici, ovo će biti najvažnije čime ću se baviti. Intencija je da se o pobačaju razgovara uz znanstvene činjenice, a jedna je od njih da život počinje začećem – kaže Zekanović, kojeg pitamo i postoji li, za njega, scenarij u kojem je abortus opravdan.

Izuzetak u jednom slučaju

– Samo je jedna situacija moralno, teološki i znanstveno opravdana, a to je čin s dvostrukim učinkom, odnosno u slučaju ugroženosti majčina života – kaže Hrvoje Zekanović, pa dodaje da nema razlike između čovjeka unutar i izvan maternice. – Kad netko sjekirom, nožem ili pištoljem ubije čovjeka na ulici ili u ratu, to tako i zovemo; ubijanjem. A ljudsko biće je i u maternici – objasnio je Zekanović pa dodao da ljude treba educirati. Kako?

– Treba im znanstveno objašnjenje. Žao mi je što tu postoje dvostruki kriteriji. Jer, primjerice, predsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji će sad postati otac i na čemu mu čestitam, ne govori o nakupini stanica, već o svom djetetu, o sinu – kaže suverenist Zekanović. Na jesenskom bdjenju lani, pohvalili su se iz inicijative “40 dana za život” sudjelovalo je dvije tisuće ljudi, a “jedan je život spašen u Zagrebu”. Tijekom te su se kampanje održale i prve duhovne vježbe za očeve “koji nose ranu izabranog ili spontanog pobačaja”.