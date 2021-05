Zbog nestašice klora Amerikancima prijeti ljeto bez bazena

Uz sve nevolje i ograničenja koja je donio koronavirus, iza ugla nas čeka još jedna koja prijeti da će nam zagorčati i ovo ljeto. Iako još nema podataka da je stigla i do Europe, nestašica klora snažno je zahvatila Ameriku. I to do te mjere da je klor poskupio za 60 posto čime je dovedeno u pitanje kupanje u bazenima.

Najveća nestašica u povijesti

Uzrok je to tome, dakako, pandemija zbog koje je povećana potrošnja klora jer se u SAD-u naglo povećao broj bazena. Kako se nije moglo putovati, razonoda u bazenima tražila se kod kuće, doslovno u vlastitom dvorištu. Drugi je razlog požar u velikoj kemijskoj tvornici u državi Louisiani što je smanjilo i proizvodnju tvari koju smo svi upoznali još kao mali kupajući se po bazenima.

Naravno, svi mi koji živimo na kontinentu. Američki mediji masovno proglašavaju ovu nestašicu najvećom u povijesti iako je teško sjetiti kada je nestašice klora uopće i bilo. Štoviše, očekuje se da će se ova aktualna nestašica i pogoršati, što je snažno utjecalo i na cijene klora.

Čak i oni koji su uvidjeli razvoj situacije i na problem odgovorili gomilajući u skladištima tvar ključnu za kupanje u toplicama, javnim i kućnim bazenima mogli bi brzo ostati bez zaliha. Procjenjuje se da će se Amerikanci, zbog popuštanja protupandemijskih mjera, masovno vratiti upravo na lokacije koje nude odmor u spa-varijanti, pa nije izgledno da će nagomilane zalihe potrajati dulje od početka ljeta.

A klor u bazenima služi kako bi spriječio pojavu algi, ali i štiti plivače od nekih bolesti poput legionele ili Naegleria fowleri koja uzrokuje primarni amebni meningoencefalitis. Prema agenciji Pkdata smještenoj u Atlanti, sada u SAD-u ima 5,2 milijuna privatnih bazena te oko 255.000 komercijalnih. No ne zna se koliko ima privatnih, smještenih u interijerima ili na terasama različitih vila ili penthousea. Procjena je da njih oko 60 do 70 posto koristi tablete klora. No pandemija kronavirusa koja je natjerala Amerikance da otkažu putovanja i ostanu kod kuće, sad traje duže od godine dana i zato su svi posegnuli za kućnim nadogradnjama, među kojima su bazeni najpopularniji. A veliki zastoj proizvodnje koji je požar prošlog kolovoza donio u pogon kemijske kompanije BioLab u Louisiani, nakon što je cijelo to područje pogodio uragan Laura, vjerojatno neće biti riješen sve do 2022. godine. – Znamo koliko su potrebni naši proizvodi za svakodnevni život američkih obitelji, pa zato ulažemo 170 milijuna dolara u obnovu našeg pogona, i to kako bi bio još veći i bolji. Kada se dovrši, njegov će kapacitet biti za 30 posto veći, rekao je glasnogovornik tvrtke KIK Consumer Products koja je vlasnik BioLaba.

Nakon tog požara, u Americi su ostale samo dvije takve tvornice, Occidental Petroleum i Clearon Corp. Prema analizi tvrtke IHS Markit, cijene klora će ovog ljeta u Americi još rasti u odnosu na lani.

Sustavi sa slanom vodom

No u nekim državama Sjedinjenih Država cijena se klora udvostručila već prošle godine. To znači da umjesto 75 do 85 dolara, koliko je dosad stajala kanta klora od 20 kg, ona sada košta 140 dolara, a očekuje se rast na 158 dolara u bližoj budućnosti. Zbog svega toga su trgovine u nekim dijelovima SAD-a već postavile ograničenja u količinama koje pojedinac može kupiti. No postoje i alternative, poput slane vode kada se klor dobije elektrolizom pa ne treba imati zalihe. Takvi se sustavi mogu postavljati i u standardne bazene u kojima se koristi klorirana voda. Stručnjaci kažu da je takvo rješenje i bitno bolje i zdravije od industrijskog klora pa se trošak ugradnje od otprilike 2000 dolara isplati.