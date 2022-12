Zbog mita o ljubavi žene svakodnevno ostavljaju cvijeće na grobu muškarca preminulog pred 150 godina

Većina ljudi koji se odluče na posjet Parizu namjeravaju obići znamenitosti poput Louvrea, Eiffelovog tornja i slavoluka pobjede, no manje poznata atrakcija 'grada svjetla' njegova su groblja, ponajprije Pere-Lachaise. Iza njegovih se vrata nalaze posljednja počivališta poznatih ličnosti poput Oscara Wildea, Frederica Chopina i Jima Morrisona, a svake ga godine posjeti oko 3 milijuna ljudi.

Među spomenicima brojnim slavnim osobama, jedan je grob postigao kultni status unatoč činjenici što je njegov vlasnik proživio poprilično uobičajen život. Victor Noir bio je novinarski pripravnik koji je radio za francuske novine La Marseillaise do svoje smrti 1870., kada je imao tek 22 godine. Noira je na kraju ubio princ Pierre Bonaparte, rođak Napoleona III., koji je u to vrijeme vladao. Princa su uvrijedili stavovi La Marseillaise o njegovoj obitelji zbog čega je izazvao urednika na dvoboj, piše Mirror.

Foto: Instagram/Screenshot

Noir je poslan kao sekundant da dogovori vrijeme i mjesto sukoba, no tijekom razgovora je izbila tučnjava i Bonaparte je ubio Noira iz vatrenog oružja. Nakon njegove smrti uslijedio je bijes javnosti, posebice jer je Pierre Bonaparte oslobođen optužbi za ubojstvo. To je čak dovelo do niza nasilnih prosvjeda. Ali to nije razlog zašto ovaj običan čovjek još uvijek na svom grobu svaki dan ima svježe cvijeće. To ima više veze sa samim spomenikom.

Često nazivan 'najseksi grobnicom na groblju', grob Victora Noira sastoji se od skulpture čovjeka u prirodnoj veličini koju je izradio Jules Dalou. Figura leži na leđima, s otvorenim kaputom i šeširom pored nogu. Dalouov čudan umjetnički odabir je da su Noirove hlače djelomično otkopčane - što bi moglo biti odgovorno za mitove koji sada okružuju njegov grob.

Foto: Instagram/Screenshot

Kaže se da će žene koje posjete grob, stave mu cvijet u šešir i poljube ga u usne, u roku od godinu dana naći muža. Postoji i sugestija da kip može donijeti plodnost. Nešto u što mnogi naizgled vjeruju, jer dok je većina skulpture oksidirane nijanse zelene, metal na usnama, stopalima i hlačama istrljan je do sjaja. U prilog ideji ljubavi i plodnosti ide činjenica da je Noir bio zaručen u vrijeme svoje smrti. Kip je sada jedan od najposjećenijih na groblju, čak je oko njega postavljena ograda prije 15 godina kako bi se spriječilo da ga ljudi diraju. Međutim, zid je srušen zbog navodnih prosvjeda 'ženske populacije' Pariza.

