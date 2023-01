Zbog Hrvatskog proljeća nisam mogao dobiti posao, Račanu sam se pridružio kad je priznao 'grijehe'

S gospodinom Antunom Vujićem prvi sam put vezano uz intervju razgovarala u ljeto prošle godine. Bila je nesnosna žega, blizu 40 Celzijevih stupnjeva u hladu. Mozak kuha. Kome je do razgovora? Pregovori su potrajali do početka ove godine. Ali, ne zato što bi Vujić bio teška ili naporna osoba. Naprotiv! Svaki razgovor s njim završi u šali i smijehu. Ipak, on nipošto ne želi komentirati dnevnopolitička događanja ili iskakati iz paštete na bilo koji način i toga se drži. Intervjue zbog toga daje vrlo rijetko. Time je dragocjenije i njegovo sjećanje kao svjedoka nekih od najvažnijih događanja u hrvatskoj političkoj povijesti i njegovi stavovi i promišljanja o politici, leksikografiji, socijaldemokraciji, neoliberalizmu... kao i anegdote iz profesionalnog i privatnog života, počevši od djetinjstva u rodnom Dubrovniku preko tuluma u studentskim danima do večere sa 130 ministara iz cijelog svijeta na Krku.