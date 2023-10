Zbog dugova otišao raditi u Izrael, poginuo u napadu Hamasa: 'To je najveći gubitak u mom životu'

Novcem zarađenim u Izraelu planirao je obnoviti očevu kuću na Tajlandu, no Somkuan Pansa-arda (39) poginuo je prilikom napada u Izraelu kada je militantna skupina Hamas pokrenula iznenadni napad. Obitelj je tužne vijesti o pogibiji sina saznala od kolega koji su s njim radili na farmi u blizini Gaze.

- To je najveći gubitak u mom životu - rekao je Khraboan Pansa-ard, otac nesretnog radnika. U njegovu kuću u selu Ban Song Waeng sada dolaze susjedi i rođaci kako bi obitelji pružili podršku u ovim teškim trenucima. Otac nije htio da Somkuan ode u Izrael strahujući za njegovu sigurnost, no on je inzistirao zbog dugova koje je imao na Tajlandu te je tražio mjesto gdje će više zarađivati kako bi uzdržavao svoju obitelj.

U Izrael je stigao u studenom 2022. godine, a nakon tri mjeseca rekao je ocu kako je čuo bombu kako je eksplodirala što je dodatno pojačalo zabrinutost kod oca. Tijekom napada Somkuan je zvao majku koja je u pozadini mogla čuti zvukove eksplozija i metaka.

- Rekao je: 'Ako mi se nešto dogodi, mama, molim te ostani jaka.' Odgovorila sam mu 'Nemoj tako govoriti' - ispričala je 63-godišnja majka žrtve, Noopar Pansa-ard, prepričavajući posljednji razgovor koji je vodila sa sinom.

Somkuan se pokušao sakriti u spavaćoj sobi sa svojim prijateljem, no nije uspio. Roditelji se sada nadaju da će njegovi posmrtni ostaci uskoro biti vraćen i u njegovu domovinu kako bi još jednom vidjeli lice svog sina. Tijekom napada u Izraelu poginulo je 20 Tajlanđana, a 13 ih je ozlijeđeno. Prema izvješćima oteto je ukupno 14 građana Tajlanda.

U velikom napadu na Izrael tijekom vikenda poginulo je 1200 ljudi u Izraelu, a više od 2700 je ozlijeđeno. Broj ubijenih Palestinaca u izraelskim protunapadima u Pojasu Gaze u srijedu je porastao na najmanje 950. Oko 5000 ih je ozlijeđeno, prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi.