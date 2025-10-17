Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
CURENJE PODATAKA

Zbog AZOP-ove kazne Agram traži odštetu od direktora HUO-a

Autor
Valentina Wiesner
17.10.2025.
u 12:58

Prozvan je i Slaven Dobrić koji je s Hrvojem Paukovićem sklopio ugovor koji mu osigurava brojne beneficije čak i u slučaju kad napravi štetu

Kazna koju je AZOP izrekao Hrvatskom uredu za osiguranje zbog curenje podataka vlasnika svih osiguranih vozila u najvećem sigurnosnom incidentu ikad koji je otkrio Večernji list, nije otkrila samo katastrofalne prakse u zaštiti osobnih podataka hrvatskih građana u osiguravateljskom biznisu. Preispitivanje koje je uslijedilo otkrilo je i da - „riba smrdi od glave“. Već smo pisali da su osiguranja iz Koncerna Agram reagirala razotkrivajući što se odvijalo godinama u pozadini: poslali su nam mail u kojem kažu da već godinama upozoravaju na sigurnosne propuste u postupanju s osobnim podacima osiguranika, za što smatraju odgovornim direktora HUO-a Hrvoja Paukovića. Nakon što su demonstrativno odbili dostavljati svoje podatke u HUO dok se sigurnosni propusti ne riješe, ali i plaćati i davanja zbog čega je udruženje odlučilo pokrenuti ovrhu, sad su krenuli u konačan obračun. Podnijeli su izvansudski zahtjev za naknadu štete protiv Paukovića, uz argument da je zbog njegovih propusta u zaštiti osobnih podataka HUO kažnjen sa 101.000 eura. U dokumentu koji imamo u posjedu povukli su i pitanje opstojnosti njegova ugovora o radu koji je s njim potpisao predsjednik Upravnog odbora HUO-a Slaven Dobrić, tvrdeći da je i on bitno prekoračio ovlasti omogućivši mu cijeli niz materijalnih pogodnosti koje mu daju gotovo potpun imunitet, bez obzira na to kakve rezultate isporučuje. Pa i kad je rezultat šteta. Kao sad.

Ključne riječi
Hrvatski ured za osiguranje AZOP Agram Hrvoje Pauković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
TROŠKOVI GRADNJE PORASLI

Europa se suočava sa stambenom krizom. Vrijeme je da se za nju pronađe europsko rješenje i pritom zaštiti naša demokracija

Potrebno je ukloniti i nepotrebne prepreke među državama članicama. U Europi se proizvodi više od 18 tisuća tona cementa na sat. Svake se godine proizvede oko 170 milijuna kubičnih metara drva za gradnju. U građevinskom sektoru zaposleno je više od 27 milijuna radnika – stolara, zidara, inženjera, električara i drugih. Potpunom realizacijom našeg jedinstvenog tržišta možemo mobilizirati te resurse i iskoristiti njihov puni potencijal u cijeloj Europi.

Učitaj još