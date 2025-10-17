Zbog AZOP-ove kazne Agram traži odštetu od direktora HUO-a

Kazna koju je AZOP izrekao Hrvatskom uredu za osiguranje zbog curenje podataka vlasnika svih osiguranih vozila u najvećem sigurnosnom incidentu ikad koji je otkrio Večernji list, nije otkrila samo katastrofalne prakse u zaštiti osobnih podataka hrvatskih građana u osiguravateljskom biznisu. Preispitivanje koje je uslijedilo otkrilo je i da - „riba smrdi od glave“. Već smo pisali da su osiguranja iz Koncerna Agram reagirala razotkrivajući što se odvijalo godinama u pozadini: poslali su nam mail u kojem kažu da već godinama upozoravaju na sigurnosne propuste u postupanju s osobnim podacima osiguranika, za što smatraju odgovornim direktora HUO-a Hrvoja Paukovića. Nakon što su demonstrativno odbili dostavljati svoje podatke u HUO dok se sigurnosni propusti ne riješe, ali i plaćati i davanja zbog čega je udruženje odlučilo pokrenuti ovrhu, sad su krenuli u konačan obračun. Podnijeli su izvansudski zahtjev za naknadu štete protiv Paukovića, uz argument da je zbog njegovih propusta u zaštiti osobnih podataka HUO kažnjen sa 101.000 eura. U dokumentu koji imamo u posjedu povukli su i pitanje opstojnosti njegova ugovora o radu koji je s njim potpisao predsjednik Upravnog odbora HUO-a Slaven Dobrić, tvrdeći da je i on bitno prekoračio ovlasti omogućivši mu cijeli niz materijalnih pogodnosti koje mu daju gotovo potpun imunitet, bez obzira na to kakve rezultate isporučuje. Pa i kad je rezultat šteta. Kao sad.