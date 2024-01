Završio srednju pomorsku i traži posao: 'Išao sam i vani u Irsku, ali sam posao mrzio iz dna duše'

'Završio sam srednju pomorsku školu. Otišao sam prošle godine na kadeturu kao asistent stroja, probao sam par mjeseci i odlučio se iskrcati jer sam vidio da nije za mene. Posao mi je bio u redu, odrađivao sam, ali se nisam vidio u tome jer me nikada nisu brodski motori i općenito mašinerija zanimali niti sam imao želje i volje čitati manuale i učiti o svemu na brodu. Zahvalan sam na tom iskustvu i definitivno mi je drago što sam pošao i probao', piše mladić na Redditu, a prenosi Dnevno.hr .

'Išao sam i vani u Irsku u par navrata po par mjeseci, novci su bili u redu, ali sam posao kao posao sam mrzio iz dna duše. Pošto me zanima fitness i vježbanje i htio bih se time baviti u budućnosti, odlučio sam upisati Fitness učilište i sada 7.1.2024. imam završni ispit nakon čega ću postati certificirani instruktor fitnesa u teretani. Preselio sam se u Zagreb prije mjesec dana, pronašao posao prije par dana i krenuo raditi 2. siječnja ove godine. Želja mi je uz stalni posao koji bi mi služio čisto kao izvor prihoda, razviti posao sa strane (online trenerstvo) i da mi kasnije to postane primarni posao', navodi dalje tražeći od čitatelja mišljenje 'kako uspjeti u životu u smislu da ne životariš iz dana u dan, nego da si možeš riješiti i stambeno pitanje i imati neku kvalitetu života, da to nije preživljavanje i životarenje od 1. do 1. u mjesecu.'

VEZANI ČLANCI

'Dosta puta prevrtim u glavi jesam li trebao ostati na brodu pa se nekako zainteresirati za posao ili otići vani par godina pa si uštedjeti novaca za riješiti važna životna pitanja', pita.

Prvi savjet koji je dobio odmah je sugerirao da je trebao ostati na brodu. 'Trebao si ostati na brodu, a i nije ti još kasno. Asistentura i jest dosadna, nitko to ne voli, ali misliš o lovi kasnije, pa to pregrmiš. Shvatiti četverotaktni motor (ili dvotaktni) i nije baš sad neka filozofija koliko god bi neki kapi htjeli to zakomplicirati i vadit digitrone kao da je sad termodinamika neka velika nauka. Kasnije fini faks, ja sam ga završio u 35. godini sa djetetom od par mjeseci na rukama, nije to toliko strašno kad imaš motiv. Lova nakon položene klase ti započinje 4000 eura na kanti od broda, da bi kasnije na boljim brodocima zarađivao između šest i devet tisuća eura kao junior i između 11 i 14 tisuća kao senior. Mislim, nemoj me krivo shvatiti, možda ti postaneš slijedeći Joe Wicks ili tako nešto pa ti to sve bude smiješno. Samo ono, Hrvati uglavnom nemaju novaca, a oni koji imaju ti sve gledaju kao na pomodnu stvar. Drugim riječima, kad mu dosadi, pitanje je kako ćeš naplatiti svoje', odgovor je koji je dobio i najviše komentara podrške.

VIDEO Prva objava Matije Vuice nakon smrti partnera slama srce: 'Nisam mogla dobiti ljepši dar'