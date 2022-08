Završila špica s više od milijun turista dnevno: Prihodi bolji od 2019., ostali pokazatelji slabiji

Prihodi će nadmašiti 10,5 milijardi eura deviznog prihoda iz 2019., ali po ostalim parametrima ovogodišnja sezona ostaje ispod te rekordne godine. Zarada i jest najvažnija, no lani se, kad je Hrvatska drugu sezonu za redom među Europljanima uživala u statusu mediteranske miljenice, činilo da su i svi drugi turistički parametri iz 2019. nadohvat ruke.

Na to će domaći turizam, očito, ipak morati još malo pričekati. Zaostatak, istina, nije velik. Hrvatski su domaćini od početka godine do ovog vikenda ugostili tek nešto malo manje od 14,2 milijuna turista, koji su ostvarili 80,6 milijuna noćenja, što je deset posto manje dolazaka i samo četiri posto manje noćenja nego u istom razdoblju spomenute rekordne godine.

Nijemci, Česi, Poljaci... u plusu

S podjednakim zaostatkom protječe i najturističkiji mjesec u godini, kolovoz, tijekom kojeg je dosad bilo nešto više od 3,7 milijuna gostiju i oko 26 milijuna noćenja. Vrhunac sezone bio je prvi kolovoški vikend, nakon kojeg je u eVisitoru zabilježen najveći ovogodišnji turistički posjet, odnosno 1,155 milijuna gostiju u jednom danu. U najjačem kolovoškom danu prošle godine gostiju je bilo oko 38.000 manje, a u zadnjoj pretpandemijskoj godini bili su pedesetak tisuća brojniji nego sada. Jadran je, pritom, još solidno popunjen, u ovaj vikend ulazi se s oko 980.000 turista, ali špica s više od milijun gostiju registriranih u jednom danu je na zalasku. Tradicionalno, potrajala je oko mjesec dana, prvi put je više od milijun turista zabilježeno 21. srpnja, a posljednji 20. kolovoza.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 14.08.2022., Zagreb - Prometne guzve na naplatnim kucicama Lucko u oba smjera. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Turističke vlasti su zadovoljne. Službene procjene bile su relativno konzervativne, a one su u dosadašnjem dijelu ove turističke godine i nadmašene.

- Na početku ove godine zacrtali smo si nekoliko ciljeva, među kojima je bila i realizacija od 90 posto turističkog prometa iz rekordne 2019. S obzirom na složenost situacije u pripremi sezone, prvenstveno zbog pandemije i nemilih događaja u Ukrajini, uz činjenicu da se u ovom trenutku nalazimo na čak 96 posto rezultata iz te godine ovu turističku sezonu možemo ocijeniti kao vrlo uspješnu jer smo praktički izjednačili trendove iz pretpandemijskog razdoblja.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 20.08.2022., Stara gradska jezgra, Dubrovnik - U gradu ne jenjavaju guzve. Turisti ispunili gradsku jezgru. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

Spomenut ću kako su Istra i još neke obalne destinacije premašili rekorde iz 2019. Rezultat je to napornog rada svih turističkih djelatnika, ali i konkurentne pozicije naše zemlje na globalnom turističkom tržištu. Ključna je i kvalitetna i atraktivna turistička ponuda, kao i promotivne aktivnosti koje smo provodili na našim najvažnijim tržištima. Na pojedinim tržištima kao što su Njemačka, Češka, Slovačka, Nizozemska, Poljska i Austrija bilježimo i veći turistički promet u odnosu na 2019. Turistička godina nije gotova, slijedi nam posezona za koju su najave izvrsne, posebno u rujnu i listopadu. Najveći broj aktivnosti usmjerit ćemo na tržište Slovenije, Mađarske, Njemačke, ali i Italije - kaže direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić i nadodaje kako pozitivne trendove potvrđuju i financijski pokazatelji.

- Povećana turistička potrošnja upućuje da će ukupni prihodi od turizma na kraju ove godine premašiti ukupne prihode iz 2019. - uvjeren je Staničić.

Istra nadmašila rekordnu 2019.

Treba reći i da su Nijemci ostvarili čak 15 posto noćenja više nego 2019., a, recimo, Česi 12 posto. Zašto je, pak, samo Istri među jadranskim županijama uspjelo prebaciti tu rekordnu godinu prilično je jasno. Kvalitete i oglednih primjera ima duž obale, ali neki poput, recimo, Dubrovnika, imaju hendikep da ovise o aviogostima. No, Istra je toga pošteđena, a, kako kaže direktor tamošnje Turističke zajednice Denis Ivošević, godinama je i ustrajno kumulirala kvalitetu kroz stalne investicije i dizanje razine usluge i servisa.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 20.08.2022.,Sibenik - Prosla je polovica kolovoza, ali guzve na brodskim i trajektnim linijama za prijevoz na sibenske otoke ne prestaju. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Da, i sad već imamo dva posto bolje rezultate nego 2019. Zašto to nije uspjelo hrvatskom turizmu u cjelini? Mi ponekad, kad nam ide dobro, zaboravimo da ne postojimo samo mi. Turizam se ove godine vratio na cijeli Mediteran, a neki od konkurenata se na sebe skrenuli fokus gostiju nižim cijenama. Posebno je po tzv. cijenama pozivnica poznata Turska. Istovremeno, iz Hrvatske su ovog ljeta stizale vijesti o poskupljenjima. Nije to problem kada iza više cijene stoji i viša kvaliteta, ali, nažalost, to često nije bio slučaj - zaključuje direktor TZ-a Istre D. Ivošević.