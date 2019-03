Zavod za statistiku preuzima Lidija Brković, struka žali za Markom Krištofom

Državni zavod za statistiku dobio je prvu ženu ravnateljicu nakon što je Vlada razriješila s te pozicije Marka Krištofa, ekonomista koji je postao najmlađi šef nekog europskog statističkog ureda kad je s 33 godine preuzeo poziciju.

Prva ravnateljica, ekonomistica Lidija Brković dolazi iz Hrvatske narodne banke u kojoj je 12 godina radila na različitim poslovima i pozicijama, ali se posljednjih pet godina detaljnije bavila statistikom. Upućeni vele da se zapravo pripremala za poziciju na koju je imenovana.

Prije dolaska u središnju banku Splićanka Brković, inače bivša studentica zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, dvije godine je radila u MORH-u. Članica je HDZ-a i njegova odbora za financije. Premda u startu ima više radnog iskustva i znanja o statistici nego što ga je imao Marko Krištof kad je dolazio u DZS, Lidiji Brković neće biti lako na toj poziciji jer će se uspoređivati s prethodnikom koji je odlično radio svoj posao.

Vruća fotelja 2013.

Kako je Krištof jedan od posljednjih SDP-ovih kadrova na čelu neke javne institucije, jedni su njegov odlazak popratili s komentarima ‘s politikom je došao s politikom i odlazi’, dok drugi iskreno žale. Krištof je karijeru počeo kao sindikalni analitičar, a u DZS-u se, kazao je jednom prilikom, našao slučajno jer 2013. nitko drugi nije htio preuzeti vruću ravnateljsku fotelju. DZS je tada imao ozbiljnih kadrovskih problema, kasnilo se s objavom podataka iz popisa stanovništva, a bilo je prigovora i da popis nije odrađen kako treba. U šest godina, koliko je bio na čelu statističkog zavoda, Krištof je proveo revoluciju u radu hrvatske tvornice brojki i njezinu približavanju javnosti.

Dotad zakopčani do grla, puni straha što će vlast reći na ovu ili onu brojku, statističari su bježali od javnih istupa k’o vrag od tamjana. Krištof je bez straha iskoristio sve platforme i moderne oblike komuniciranja da dopre do korisnika pa je DZS doista postao javni servis dostupan svim skupinama i grupacijama koje žive od analize i proizvodnje brojki. Prvi kontakti s novom šeficom pokazuju da neće bježati od javnosti, no njezina je retorika ipak formalnija.

Zahvala premijeru

– Prije svega, zahvalila bih premijeru gospodinu Andreju Plenkoviću i članovima Vlade na ukazanom povjerenju i prilici za obavljanje ove dužnosti. Vjerujem da moje radno iskustvo i obrazovanje govore u prilog tome da imam znanja i sposobnosti za ovu odgovornu funkciju. Svjesna sam važnosti objektivnih, pouzdanih i pravodobnih podataka o gospodarskim i društvenim kretanjima u RH temeljem kojih se odlučuje o mjerama ekonomske, monetarne, demografske, fiskalne, socijalne i svih ostalih politika. To i jest prvenstvena uloga Državnog zavoda za statistiku: osigurati Vladi RH pravodobne podatke o kretanju osnovnih makroekonomskih pokazatelja, a za koje mogu jamčiti da će, u skladu sa zadanim rokovima, biti izračunati i diseminirani. Svakako i drugim zainteresiranim korisnicima statističkih podataka, stručnoj i široj javnosti – komentirala je gospođa Brković koja za sebe veli da ima odlične komunikacijske vještine koje je stekla kao voditeljica i savjetnica u centralnoj banci.

– Dijelim znanja, iskustva i ideje, ali i dajem konstruktivnu kritiku kad je to potrebno – ističe nova ravnateljica pred kojom je puno posla, primjerice popis stanovništva 2021. koji treba pokazati što se dogodilo s iseljavanjem i koliko je građana napustilo zemlju. Prije popisa stanovništva treba provesti i popis poljoprivrede 2020., a pred njom je i predsjedanje radnom skupinom za statistiku Vijeća EU.

