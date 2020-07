Zaštitar optužio ženu za krađu, a sad joj trgovački centar mora platiti odštetu

Osječki Općinski sud donio je napravomoćnu presudu kojom jedan trgovački centar u Osijeku mora platiti odštetu tužiteljici iz Čepina zbog pretrpljenog stresa i posljedica nakon što ju je zaštitar na izlazu iz trgovine pred svima osumnjičio za krađu.

Trgovački centar mora isplatiti, zbog povrede prava osobnosti, 10.000 kuna sa zateznim kamatama od 12. srpnja 2018. godine, od dana podnošenja tužbe, te nadoknaditi parnični trošak u iznosu od 5450 kuna, u roku od 15 dana.

Tužiteljica je u tužbi sudu navela kako je 3. svibnja 2018. godine bila u trgovačkom centru u Osijeku te je na blagajni kupljenu robu platila bankovnom karticom. Kada je kupljenu robu stavila u torbu i krenula od blagajne prema izlazu, zaštitar u trgovini viknuo je za njom: "Ej, gospođo, što to imate u torbi?" i ona je na taj poziv zastala, ali je on i dalje vikao, tako da su to čule sve osobe u trgovini, njih 20-ak.

Žena se zaustavila i odgovorila dovoljno glasno da se čuje da u torbi ima robu koju je kupila i svoje osobne stvari, na što je zaštitar u prisutnosti drugih kupaca i dalje vikao: "Što to imate u torbi?" Uplašena takvim njegovim ponašanjem, odmah se vratila do blagajne te je pred kupcima, zaposlenicima trgovine i zaštitarom iz torbe istresla sve stvari i upitala: "Što je ovdje vaše, a da nije plaćeno?" Uplašena, pod stresom i duboko povrijeđena molila je osoblje da se pozove voditelj trgovine koji je ubrzo i došao. Voditelj joj se ispričao i predložio joj da sav događaj može opisati i proslijediti mailom u centralu trgovačkog centra.

Tužiteljica je kao razlog ove tužbe naznačila i okolnosti pod kojima je povrijeđeno njezino dostojanstvo, težinu povrede i posljedice povrede prava osobnosti. Naime, ako je zaštitar i posumnjao na to da je uzela robu koju nije platila, imao je način to profesionalno riješiti, a nakon što je utvrdio da je platila svu robu koju je imala u torbi, nije joj se ni ispričao za svoje neprimjerno ponašanje, što ju je naročito povrijedilo.

Zbog svega navedenog kod žene se stvorio osjećaj grube povrede njezina dostojanstva te je morala zatražiti i liječniku pomoć. Završila je i kod psihijatra te joj je postavljena dijagnoza - akutna reakcija na stres te joj je prepisana određena terapija, piše Glas Slavonije.

Iako se trgovački centar protivio tužbi kao neosnovanoj u cijelosti, jer ne može biti odgovoran za ono što je počinio zaštitar koji nije njihov zaposlenik, sud je utvrdio da je tužbeni zahtjev tužiteljice osnovan u cijelosti. Sud nije prihvatio ni svjedočenje zaštitara, jer se njegov iskaz nije slagao s iskazom zamjenika voditelja trgovine. Zaštitar je rekao da nije bio siguran je li ukrala kutijicu za naočale, jer je imala sličnu.

- Na temelju cjelokupnih dokaza sud drži utvrđenim da je djelatnik zaštitarske tvrtke, koji je u vrijeme štetnog događaja obavljao poslove osiguravanja tuženika, na izrazito grub, neprimjeren i krajnje neprofesionalan način zaustavio tužiteljicu u trgovini tuženika i optužio ju za krađu robe iz trgovine. Sam događaj zbio se na javnom mjestu, u prisutnosti više ljudi, među kojima je bilo i znanaca tužiteljice. Tužiteljica je optužena za počinjenje kaznenog djela, što je jedna od najtežih optužbi za koje se osoba može teretiti, navodi Općinski sud Osijek.