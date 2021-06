Zaštitar koji je čuvao Možemo!: Pucali su pored mene, ali još me nitko nije zalio benzinom

Mario Aleksandar Kožul (48), voditelj osiguranja koje je čuvalo skup platforme Možemo!, prepričao je incident koji se u izbornoj noći dogodio u stožeru koji je osiguravao.

Riječ je o zaštitaru koji je zaustavio čovjeka koji je htio zapaliti 'komunjare i pedere'.

- Nije mi se ovo još nikad dogodilo. Pucali su pored mene, bilo je incidenata ali još me nitko nije zalio benzinom za upaljač - rekao je za 24 sata Kožul.

Incident je zabilježen i kamerama, a zaštitar je prepričao detalje.

- Na tom ulazu je stajao kolega, inače umirovljeni hrvatski branitelj. Većina nas je branitelja, pa i ja. Uglavnom, primijetio je čovjeka koji se popeo vanjskim stepenicama i stao na polukat. Gledao je prvo dolje u pozornicu i ljude. Kolega me pozvao jer mu se ovaj učinio sumnjivim, a ja kao voditelj moram doći. Rekao sam kolegi da ga zamoli da ode i to se i dogodilo. Onda je sišao i krenulo je. Počeo se prvo derati na mene, kolega i ja smo ga molili da se smiri i ode ali nije poslušao. Polio je malo te tekućine po meni i tu je dobio po prstima prvi put. Krenuo je na mene tim brenerom da me zapali i tu je dobio drugi put. Izbio sam mu taj upaljač iz ruku, a on ga je podignuo. Treći put je uz psovke i uvrede krenuo na mene kako bi prošao do pozornice, i tu je dobio treći put i zaustavili smo ga. Nastavio je dalje psovati i svakako nas zvati, to je sve snimljeno. I onda je prolio onaj ostatak tekućine, poprskalo je i dečka iz Možemo! i kolegu. Zapalio je tekućinu i u tom trenu smo pustili da to izgori - prepričao je.

Muškarac je iskoristio trenutak dok je gorjela vatra pa je pobjegao, no policija ga je brzo pronašla.

- On je imao taj neki svoj naum, uzeo je što je imao doma i krenuo. Nije ni pušač, u to sam uvjeren, jer gore gdje je stajao nije bilo ugašenih čikova. Jako su ga brzo pronašli. Vjerojatno ga je vidio netko od njegovih susjeda i prijavio, a možda se i sam zbrojio i predao - kaže Kožul koji se zaštitarskim poslom bavi od svoje 14. godine. Prvi posao bio mu je u nekadašnjem klubu Jabuka.

- Tamo sam doživio da su pucali pored mene. Policajac na policajca, to je bilo 90 -ih. Imam svu obuku i sve potrebne certifikate. A imam i iskustva, što zaštitarskog, što iz rata. Sad sam već prestar za klubove pa radim osiguranje događaja i koncerata. Jedino s čime su me do sad zalili je šampanjac na Zrću kad smo čuvali jednu poznatu stranu pjevačicu. Ljudi misle da kad čuvamo stranke, da je to zato što smo dio njih. Nismo. Čuvali smo i SDP i HDZ i Možemo! Tu nema mjesta politici, bitna je samo sigurnost okupljenih. To je naš posao - kazao je.